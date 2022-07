Koupaliště v Podbořanech funguje denně

KDY: Denně od 10 do 20 hodin

KDE: Podbořany

Městské koupaliště v Podbořanech nabízí koupání i zábavu. Město ve spolupráci s provozovatelem Petrem Ulkem nechalo areál trochu zmodernizovat, přidalo dvě skluzavky jednu velkou pro větší návštěvníky a druhou pro nejmenší v dětském bazénu, jsou nové sprchy, pingpongové stoly a další vybavení. Provozní doba je každý den od deseti do 20 hodin.

Animovaný biják Rakeťák pobaví děti v lounském kině

Kdy: Sobota 9. a neděle 10. července

Kde: Kino Svět Louny

Film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka a jeho dobrodružství do nekonečna a ještě dál. Animovaný biják Rakeťák můžete vidět o víkendu od 13.00 v lounském kině Svět. Lístek stojí 160 korun.



Lounský nadšenec do rozhleden vystavuje v Ejmově chatě

Kdy: Středa až neděle

Kde: Červený vrch

Lounský nadšenec do rozhleden Josef Sedláček připravil výstavu fotografií s názvem Rozhledny Ústeckého kraje. Jeho snímky můžete vidět v Ejmově chatě na Červeném vrchu u Loun až do konce letošní sezony. Přes prázdniny je tam otevřeno od středy do neděle vždy od 11 do 18 hodin. Vrch Stříbrník nebo též Červený vrch u Loun je oblíbeným výletním místem nad obcí Dobroměřice.



Zámek Nový Hrad Jimlín ožije divadelní hrou Pábitelé

Kdy: Sobota 9. července od 20 hodin

Kde: Zámek Nový Hrad Jimlín

Za kolik: 150 korun

Zámek Nový Hrad Jimlín ožije Hrabalem. Představení Pábitelé v podání Činoherního studia Ústí nad Labem se na zámku uskuteční v sobotu 9. července od 20 hodin. Těšit se můžete na lehkonohou koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Koláž se mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. Zve nás do divadla na pivo, párek a pábení všeho druhu. Vstupné stojí 150 Kč.

V Galerii Sladovna můžete navštívit výstavu smaltovaných obrazů

Kdy: Do 24. srpna

Kde: Galerie Sladovna Žatec

Od 1. července do 24. srpna můžete v Galerii Sladovna v Žatci navštívit na novou výstavu pod názvem 800°C od autorky Olgy Kuchtové. K vidění budou smaltované obrazy. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.