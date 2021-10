Štístko a Poupěnka pobaví děti v žateckém městském divadle KDY: Neděle 10. října od 10 hodin KDE: Městské divadlo Žatec ZA KOLIK: 195 korun Štístko a Poupěnka se společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce, aby jí nesežral vlk a také potkají Jeníčka a Mařenku na cestě k perníkové chaloupce. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak i kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou. Udrží tajemství s písničkou Šušušu a spatří, jak drzou, nevychovanou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní taneční hity Hejbni kostrou a Jájájá, ale nebudou chybět ani známé, osvědčené písničky. Pohádku Štístko a Poupěnka můžete vidět v neděli od 10 hodin v žateckém městském divadle. Po představení je v plánu focení a autogramiáda. Vstupenky lze koupit pouze v síti Ticketportal a jedna přijde na 195 korun.

Vyhlídková věž chrámu sv. Mikuláše v Lounech má během vedlejší turistické sezony jinou otevírací dobu. Ta je oproti letním měsícům zkrácena o hodinu. Věž lze na podzim a v zimě navštívit od úterý do neděle od 13 do 16 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun a snížené přijde na 15 korun.

Výstava ukazuje Žatec ve filmu KDY: Úterý až neděle od 10 do 17.00, vstupné 50 korun KDE: Galerie Sladovna v Žatci V žatecké Masarykově ulici najdete unikátní renesanční budovu Galerie Sladovna Žatec, která byla postavena v letech 1573-1574. Vznikla jako renesanční sladovna s hvozdem na sušení sladu i s vlastní studnou ve dvoře. Můžete zde najít třeba výstavu “Žatec ve filmu“, kde uvidíte krátké ukázky českých a zahraničních filmů natáčených v Žatci. Od zítra zde bude k vidění i výstava Blízká Divočina od Kamily Havlíkové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.