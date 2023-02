Kdy: sobota 25. února, od 14.00

Kde: Restaurace Pod Rozhlednou, Stradonice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní rej se chystá poslední únorovou sobotu také do Stradonic na Lounsku. Společnost, masky i ostatní hosté se sejdou ve 14 hodin před místní Restaurací Pod Rozhlednou. Na veselou akci plnou tance a smíchu zve pořádající Klub žen Stradonice. Také zde budou příchozí v maskách, kteří se zapojí do průvodu, srdečně přivítáni.

Připomeňte si masopust ve Stradonicích v roce 2014:

Holedečský masopust

Kdy: sobota 25. února, od 10.00

Kde: u obecního úřadu, Holedeč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Průvod veselé společnosti obcí odstartuje v 10 hodin od budovy obecního úřadu v Holedeči. Masky i jejich doprovod se mohou po cestě těšit na drobné občerstvení. Druhá část masopustní veselice se chystá na odpoledne. V 16 hodin zavoní zabijačkové hody, u místní hospody se bude podávat ochutnávka zdarma. Pro dobrou náladu zahraje kapela Cimbal Music. Masky jsou na Holedečském masopustu samozřejmě vítány.

CHOMUTOVSKO

Zabijačkové farmářské trhy v Jirkově

Kdy: sobota 25. února, od 8.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Jirkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Farmářské trhy v Jirkově startují letošní sezonu. Návštěvníci se mohou těšit hned na čtyři tematické události. Ta první, v sobotu 25. února, bude zaměřena na zabijačkové dobroty. Lidé se mohou těšit na jitrničky, jelítka, ale i další zajímavý sortiment. Trhy, pořádané městem, se uskuteční na náměstí Dr. E. Beneše. Začnou v osm hodin ráno a končit mají hodinu po poledni. Další trhy proběhnou 22. dubna, 21. října a 2. prosince.

Ta vůně, ta chuť! Zabijačkové hody lákaly do centra Chomutova

Obecní ples Křimov

Kdy: sobota 25. února, od 20.00

Kde: Kulturní sál, Křimov 1

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V Křimově na Chomutovsku se chystá na tuto sobotu, 25. února, obecní ples. Odstartuje s úderem 20. hodiny v kulturním sále. K tanci dámám a pánům zahraje kapela Free-Band. V repertoáru má pop, rock, ale také dechovku, country či swing. Taneční a společenský večer pořádá Obec Křimov. V pozvánce slibuje překvapení večera, chybět nebude ani oblíbená tombola.

LITOMĚŘICKO

Stavba pevnosti Terezín

Kdy: pátek 24. února, od 18.00

Kde: Městská knihovna Libochovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Terezín - město a pevnost. Místo pro život lidí a zároveň obranná stavba. Její základní kámen byl nedaleko Litoměřic položen roku 1780. Nejen o tom bude pozoruhodná přednáška, kterou na pátek 24. února připravila libochovická knihovna. Cenné informace příchozím předá Jiří Hofman. Zaměří se na důvody výstavby pevnosti Terezín, na to, jakou funkci plnila v krajině a jak o ní přemýšleli vojevůdci té doby. Na přednášce si budou moci zájemci zakoupit a rovnou od autora nechat podepsat knihu.

Jan Říha (vlevo) a David Pabiška při jedné z předchozích besedZdroj: Zdeněk HejdukZe zákulisí Rallye Dakar

Kdy: pátek 24. února, od 10.00

Kde: Lovo Divadlo, Lovosice

Za kolik: 50/100 korun

Proč přijít: Jedinečný zábavný pořad s historkami těch, kteří jsou na Rallye Dakar jako doma. Dvouhodinovým pořadem provází moderátor a reportér Jan Říha, třináctinásobný účastník slavné pouštní soutěže a autor knih o Rallye Dakar, který si zve jednoho z českých závodníků. Tentokrát bude hostem motocyklista David Pabiška. Pohltí vás vyprávění, historky a zajímavosti nejen ze zákulisí, ale i nádherné nepublikované fotografie a videa přímo z dakarského konvoje. Diváci si budou moci dokonce zasoutěžit o knihu o Rallye Dakar.

MOSTECKO

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petr MálekBraňany – Uspávání čertů, Krampus show

Kdy: sobota 25. února v 17.00

Kde: Selský dvůr Braňany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Krampus show aneb uspávání čertů. Čeká vás úžasná návštěva Krampusácké skupiny Ďáblové ze severu. Do Braňan má dorazit zhruba 15 krampusáků, takže je na co se těšit. Sraz bude naproti Selskému dvoru u Sportklubu, kde zhruba v 18 hodin vypukne celá SHOW. Následně se čertovská družina přesune do Selského dvora, kde proběhne focení. Organizátoři slibují svařáček, něco k snědku z grilu. Bude také možnost svezení dětí na koních a ponících mezi 16 – 17.00.

Bečov – masopust s průvodem masek

Kdy: sobota 25. února od 13.00

Kde: obec Bečov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve 13 hodin tam vyjde průvod masek obcí. Připravená je polní kuchyně s řezníkem, těšit se můžete na pohádku, k dispozici by měly být také kreativní dílničky pro děti a fotokoutek. Objednaná je cimbálová muzika. Je to další ze seriálu letošního masopustního veselí na Mostecku.

TEPLICKO

Happening za mír na Ukrajině

Kdy: pátek 24. února od 16.00

Kde: Mušle, šanovský park Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V pátek 24. února si připomeneme den, kdy přesně před rokem zaútočilo vojsko Ruské federace na Ukrajinu. Zvedla se velká vlna solidarity a konkrétně v Teplicích našlo zázemí více jak 3 tisíce lidí, v celém okresu Teplice je to skoro 5 tisíc lidí. Sejdeme se v 16.00 u Mušle v šanovském parku, kde zazní pár písní v podání žákyně ZUŠ Teplice, skupiny Hambaeros s hosty. Promluví primátor Jiří Štábl, Nikola Fialová Seifrtová za skupinu Teplice stojí za Ukrajinou, Lucie Beyerová - zakladatelka Centra humanitární pomoci, dobrovolníci i lidé prchající před válkou. V 17.00 se od Mušle vydáme na průvod na Zámecké náměstí, kde bude možné zapálit svíčku a zazpívat si hymnu Ukrajiny. Pořádá Teplice stojí za Ukrajinou a Centrum humanitární pomoci.

Průvod masek z Bystřan k Pondělíkům

Kdy: neděle 26. února ve 13.00

Kde: sraz u „EZET“ Bystřany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Maškarní průvod s koňským povozem a živou hudbou projde přibližně od 14 hodin z Bystřan do Úpořin k Pondělíkům. Tady čeká masopustní posvícení a zabijačkové hody. Do kroku zahrají harmonikáři, zabubnuje bubeník a rozdrnčí vozembouchy. Na všechny dětské maškary čeká sladká odměna. Během akce bude probíhat soutěž o nejlepší masopustní koláček. Na vítěze čeká odměna.

ÚSTECKO

Daniel HůlkaZdroj: Deník / Jaroslav SýbekÚstecké divadlo nabídne koncert Hůlky a Pustiny

Kdy: pátek 24. února od 19.00

Kde: Severočeské divadlo Ústí nad Labem

Za kolik: 150 - 430 korun

Proč přijít: Pop nebo opera. Tak se jmenuje společný koncert zpěváků Daniela Hůlky a Jakuba Pustiny, který se uskuteční v pátek 24. února od 19.00 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Koncert oba pěvce představí v muzikálových i operních skladbách. Tenorista Jakub Pustina před časem úspěšně vytvořil postavu Tristana ve Wagnerově opeře Tristan a Isolda na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Daniel Hůlka vystudoval původně operní zpěv a po třiceti letech muzikálové kariéry se nyní rád občas vrací na operní jeviště. Je známý hlavně svými rolemi v muzikálech jako jsou Dracula nebo Monte Cristo. Lístek stojí od 150 do 430 korun.

Mluviti pravdu na prknech Činoherního studia

Kdy: sobota 25. února od 19.00

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Nejslavnější román nejslavnějšího ústeckého autora současnosti na jevišti nejslavnějšího sudetského divadla všech dob. Dramatizaci Formánkova románu Mluviti pravdu můžete vidět v sobotu 25. února od 19 hodin v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Těšte se na pouť mexického českého německého Rakušana z Vídně přes Třebíč, Mauthausen, Znojmo, Valdice, Hamburk, Venezuelu do Ústí nad Labem a téměř zpět. Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života. Na divadelních prknech se představí třeba Petr Uhlík, Josef Kadeřábek či Klára Suchá. Lístek přijde na 350 korun.

Poklad na stříbrném Labi

Kdy: úterý až neděle od 9.00 do 18.00

Kde: Ústecké muzeum

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V ústeckém muzeu můžete zhlédnout výstavu Poklad na stříbrném Labi, která se věnuje přírodním krásám labského údolí a snaží se poukázat na jeho výjimečnost. V rámci výstavy je promítán i pětidílný filmový cyklus „vzdělávacích grotesek“. Průvodci originálních dokumentů jsou pokrevní bratři Vinnetou a Old Shatterhand, jejichž tvůrce Karel May na Ústecku pobýval. Exponáty a filmy doplňuje několik hravých aktivit pro nejmenší návštěvníky. Ústecké muzeum má otevřeno kromě pondělí denně od 9 do 18 hodin, plné vstupné stojí 100 korun.

FOTO: Vinnetou bude učit české školáky ekologii, natáčelo se v Ústí

Metal rock bude znít klubem v Krásném Březně

Kdy: pátek 24. února od 19.00

Kde: MarVaKlub, Krásné Březno, Ústí nad Labem

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Hudební rok 2023 otevře v ústeckém MarVaKlubu pořádná dávka decibelů. V pátek 24. února od 19.00 tam totiž proběhne koncert kapel The Rumble of Skulls a Nerrea. The Rumble of Skulls (Rachot lebek) je domácí kapela z Ústí nad Labem, která vznikla v roce 2015. Hraje heavy - grunge. Nerrea je také ústecká formace, hrající metal rock. MarVaKlub najdete v hale TJ Spartak v Krásném Březně. Lístek přijde na 150 korun.

DĚČÍNSKO

Kamen!ce Winter edition

Kdy: pátek 24. února od 18.00

Kde: Dům kultury Česká Kamenice

Za kolik: 550 korun v předprodeji / 650 korun na místě

Proč přijít: Zimní a jednodenní edice úspěšného letního festivalu v České Kamenici. Vystoupí Mňága a Žďorp, PSH, Lazer Viking, Demowave nebo Ventolin. Vstupenky v předprodeji lze zakoupit na smsticket.cz.

Masopust ve Velkém Šenově

Kdy: sobota 25. února od 13.00

Kde: Velký Šenov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve Velkém Šenově zvou na masopust. Sraz je ve 13.00 v parku za městským úřadem, odkud vyjde průvod masek městem. Skončí na fotbalovém hřišti, kde se chystají zabijačkové hody a hudba k poslechu i tanci.