Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Lounsku a Žatecku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Zahájení turistické sezony v Žatci v roce 2022 | Foto: Alena Dukátová

LOUNSKO

Noc s Andersenem v Lounech

Kdy: pátek 31. března v 16.00

Kde: Městská knihovna Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: U příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy pořádá Městská knihovna Louny tradiční akci Noc s Andersenem. Páteční odpoledne nabídne zábavu, hry a překvapení ve všech prostorách knihovny pro všechny příchozí. Chystá se první jarní opékání buřtů na dvoře a na závěr lampionový průvod. Pro vybrané vzorné dětské čtenáře přespání v knihovně.

Žatec dokořán

Chmelový maják v ŽatciZdroj: archiv DeníkuKdy: sobota 1. dubna od 10.00

Kde: Chmelový maják, nám. Prokopa Malého, Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Začalo jaro a konečně startuje i hlavní turistická sezona. V Žatci ji přivítá hned několik památek, muzeí a dalších zajímavých míst. Zahájení proběhne v 10 hodin u Chmelového Majáku za účasti Chmelobrany. Po celý den, do 17 hodin, budou zdarma otevřeny tyto turistické cíle: Galerie Sladovna, Galerie U Radnice, Chmelařské muzeum, Chrám Chmele a Piva, Stará papírna, Jedová chýše, Klášterní zahrada, Křížova vila, Mederův dům, Muzeum Homolupulů, Pivovarské muzeum, radniční věž, Regionální muzeum K. A. Polánka, muzeum počítačů Retro computer, Věda na kouli a unikátní prodejní stánek Trafička.

Vítání jara v Pivovaru Zichovec

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: Pivní bar Zichovec, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se pobavit s celou rodinou, dát si něco dobrého k jídlu a pití, pořídit pěkné výrobky a zároveň přispět na dobrou věc. Program odstartuje ve 14 hodin, o půlhodinu později vystoupí Loutkové divadélko s Klárou s představením Světový koblížek a následnou hudební dílnou. Průběžně si budou moci zájemci zdobit ručně vyřezávaná zvířátka. Se svými nejen velikonočními výrobky přijede sociálně terapeutická dílna Zahrada Kladno. A nebude chybět ani velmi zajímavá nabídka sladkých dobrot od Barchee's.

Velikonoční jarmark v Tuchořicích

Ilustrační fotoZdroj: Deník / VAIZ ZdeněkKdy: sobota 1. a neděle 2. dubna od 8.00

Kde: sál kulturního domu v Tuchořicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obec Tuchořice zve na Velikonoční jarmark aneb vítání jara v Tuchořicích. Po oba víkendové dny, vždy od 8.00 do 17.00, si budou moci návštěvníci prohlížet a zakoupit rukodělné a řemeslné výrobky, zdobené velikonoční perníčky, výrobky dětí ze ZŠ a MŠ Tuchořice a také klientů z místního Domova Bez zámků. Připravena bude tvořivá dílnička pro děti, pletení pomlázek a pouze v neděli navíc malování velikonočních perníčků. Nebude chybět občerstvení. Proběhne také soutěž o nejkrásnější kraslici, kterou mohou lidé přinést na obecní úřad nejpozději v pátek 31. března v pravé poledne. Kraslice bude vystavena v průběhu jarmarku a tu nejhezčí vyberou návštěvníci jarmarku svým hlasováním. To bude probíhat do nedělní 3. hodiny odpolední. Poté bude vyhlášen a odměněn vítěz.

Jarní běh zámeckým parkem

Běh v Krásném DvořeZdroj: Laurencia HeláskováKdy: neděle 2. dubna od 9.00

Kde: Státní zámek Krásný Dvůr

Za kolik: 20/30/50 korun

Proč přijít: Krásný park Státního zámku Krásný Dvůr bude v neděli 2. dubna hostit 59. ročník oblíbeného Jarního běhu. Tratě budou připraveny i pro ty nejmenší děti, stejně jako pro sportovce v plné síle a nakonec i veterány. Slavnostní nástup a zahájení se odbydou na nádvoří zámku v 9.15 hodin, prezentace je možná už od 8.00. Registrace do závodu je možná on-line na stránce jarni-beh.webnode.cz/propozice do 31. března, ale i v den konání. V takovém případě ovšem za dvojnásobné startovné u všech kategorií.

Tak se běhalo parkem loni:

CHOMUTOVSKO

Dokruhu a Frankie Paul John v Kulisárně

Kdy: pátek 31. března od 20.00

Kde: Kulisárna Chomutov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Profesoři rock'n'rollu, kapela Frankie Paul John, a vyznavači tvrdého divnocountry Dokruhu vystoupí 31. března v chomutovské Kulisárně. Večerem budou rezonovat vlivy britských kapel od 60. až 80. let i americký zvuk denversoundu. „Kapela Frankie Paul John vznikla v roce 2020, složena je ze zkušených hudebních matadorů a své písně staví na vlastní tvorbě s odkazem na britský rock," hovoří se na obalu jejich debutového alba, které pokřtili loni. Od debutové desky Dokruhu se v poušti přesypalo už pár zrnek písku.

Dokruhu - Iron, The Sun

Autismusic Fest 2023

Kdy: sobota 1. dubna od 18.00

Kde: Sklepení Osudu, Chomutov

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Benefiční projekt Autismusic Fest je po letech zpět. Přijďte do chomutovského Sklepení Osudu dobře se pobavit, poslechnout si skvělou hudbu, obdivovat umění a přispět i tím svým, informovat se a především podpořit svět lidí s autismem. Vystoupí brutálně něžné trio Molly the Bloom a také Michal Strnad, pražský zpěvák a písničkář, mimo jiné člen vokální skupiny Skety a kapely Báry Polákové. Výtěžek ze vstupného bude věnován Speciální ZŠ a MŠ Palachova Chomutov.

Tak vypadal Autismusic Fest v roce 2017:

Oldies Párty se skupinou Fontána

Kdy: sobota 1. dubna od 18.00

Kde: Jirkovské divadlo

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Přijďte se pobavit do Jirkovského divadla na Oldies párty s beatovou skupinou Fontána. Chystá se na sobotu 1. dubna a nabídne velké hudební hity 60. a 70. let minulého století.

N.V.Ú. a Znouzectnost v Orfeu

Kdy: sobota 1. dubna od 19.00

Kde: KZ Orfeum Kadaň

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: České punkové klasiky na společném turné k nové vinylové desce kapely N.V.Ú.

N.V.Ú. se na scéně pohybuje bez přestávky již od roku 1987 a oslaví 36 let. Za dobu svého působení vydala celou řadu studiových alb, podílela se na mnoha tuzemských i zahraničních kompilacích. Neméně ostříleným matadorem je kapela Znouzectnost, která i nadále pokračuje v neúnavném koncertování a dobývání undergroundových klubových i festivalových podií.

Znouzectnost - Krysař

Velikonoční zábava v Otvicích

Kdy: sobota 1. dubna od 20.00

Kde: Kulturní dům Otvice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: První dubnová sobota nabídne v Otvicích Velikonoční zábavu. K tanci a poslechu zahraje málkovská čtyřčlená kapela Maruška je pryč. Na návštěvníky budou kromě muziky čekat i fotokoutek a tombola.

LITOMĚŘICKO

Reprezentační ples Libochovic

LibochoviceZdroj: Deník/Michaela RozsypalováKdy: pátek 31. března od 20.00

Kde: Kulturní středisko U Tří Lip, Libochovice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Město Libochovice zve tento pátek, 31. března, na svůj 9. reprezentační ples. Večerem provede hudba Tanečního orchestru Klub 49 a jako speciální host vystoupí oblíbená zpěvačka Anna K. Dámy a pánové se mohou těšit také na předtančení, tombolu a fotokoutek. Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru města Libochovice.

Velikonoční jarmark v Levíně

Kdy: sobota 1. dubna od 10.00

Kde: Levín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 1. dubna se jistě vyplatí cesta do Levína. Připravují tam již tradiční Velikonoční jarmark. Nabídne opět přehlídku různých řemesel. Především levínskou keramiku včetně otevřených levínských dílen. Další řemesla jako je sklo, dřevo, šité věci, sazenice, vinuté perle, šperky, košíkáři, kraslice… Připraveny budou také dílny pro děti. Tam si vyzkoušejí výrobu z ovčího rouna, ruční potisk textilu či malování kraslic voskem. K občerstvení bude pro návštěvníky připravena káva, klobásy, raw dobroty i sladkosti. O zábavu se postará Divadelní společnost Maxe Fische. Jarmark skončí v 16 hodin.

Ples vína v Lovosicích

Kdy: sobota 1. dubna od 20.00

Kde: Centrum kultury LOVOš

Za kolik: 250/300 korun

Proč přijít: Centrum kultury LOVOš zve do Lovosic na Ples vína 2023. Uskuteční se už tuto sobotu, 1. dubna. Večerem budou provázet Petra Hájková a Josef Fečo. Hudbu zajistí Orchestr Petra Baranijaka a jako speciální host vokální kvartet 4TETy. Program doplní folklorní tance v podání souboru Moták. Hosté se mohou těšit také na losování tomboly. V prostorách LOVO Café k dobré zábavě přispějí Cimbálová muzika Jožky Imricha, místní vinaři a připravené občerstvení.

MOSTECKO

Ukliďme Krušnohoří

Areál Lesná v Krušných horách. Ilustrační fotoZdroj: ČEZKdy: sobota 1. dubna od 10.00

Kde: Horská areál Lesná

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Můžete spojit turistický výlet s úklidem přírody. Nabízí se vycházka na značených okruzích přírodou v okolí Lesné. Sobotní akce je motivovaná tak, abychom zbavili nečistot a odpadků po zimě zdejší lokalitu. Sraz účastníků je na parkovišti před Horským hotelem Lesná. Program je následující, 10.00 – 14.00 úklid vybraných okruhů v okolí Lesné v rámci akce Ukliďme Česko, 14.00 – 15.00 opékání buřtů, prohlídka okolí Lesné, na konci akce pak 15.00 – 16.00 setkání a neformální debata na téma Krušnohoří - krajina s příběhem, aneb současnost a budoucnost Krušných hor. Událost pořádá Krušnohoří / Erzgebirge a Ukliďme Česko.

Litvínovský food festival - jaro 23

Kdy: neděle 2. dubna od 10.00

Kde: Litvínov - Náměstí Míru

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Určitě rádi degustujete. Pokud k tomu máte rádi zábavný program, pak zamiřte do Litvínova. Na Náměstí Míru se tam koná v neděli Litvínovský food festival. Jeho hlavní myšlenkou je představit tradiční i netradiční gastronomii a zanechat v návštěvnících unikátní kulturní zážitek. Festival nabídne špičkové pokrmy a zábavný doprovodný program pro celou rodinu. Těšit se můžete například na: Argentinské speciality, burgery, Belgické hranolky, Jamajské jídlo, kvalitní Café, Latinsko Americké Churros, Drinky a koktejly a spoustu dalšího…

Tak vypadal food festival v Litvínově loni na podzim:

TEPLICKO

Ukliďme si Teplice

Kdy: sobota 1. dubna od 10.00

Kde: Teplice, Trnovany, Krušnohorská ulice a U Červeného kostela

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Můžete udělat něco pro přírodu a pomoci zajistit pořádek. Jaro je tu a s ním každoročně přichází akce Ukliďme Česko. Pravidelně se do ní už tři roky po sobě zapojují příznivci Volby pro Teplice se svojí akcí Ukliďme si Teplice. „Opět máme vytipovaná místa, která chceme uklidit a udělat naše město hezčí pro sebe i pro ostatní. Budeme uklízet na několika místech ve městě, pytle a rukavice jsou zajištěny, vezměte s sebou dobrou náladu, pevné boty a vhodné oblečení,“ láká pořadatel. Pro letošní rok si organizátoři zaregistrovali dvě lokality v Trnovanech – Krušnohorskou ulici a okolí červeného kostela.

Velikonoční dílna na zámku

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: Regionální muzeum v Teplicích

Za kolik: 80 korun pro tvořící osobu, doprovod zdarma

Proč přijít: Pokud rádi tvoříte, a ještě máte radost z toho, že vám výrobky dělají radost doma, pak pro vás máme správně tento tip. Malou dílnu velikonočních dekorací připravují na sobotní den na teplickém zámku. Pozvánka pořadatelů uvádí, že se máte přijít jarně naladit. Užijete si s dětmi příjemné odpoledne. Dílna se bude konat na zámku v návštěvní místnosti. Platit bude pouze osoba, která má v plánu tvořit. Doprovod, například rodiče dětí, neplatí.

ÚSTECKO

Zubrnice lákají na Velikonoce

Skanzen v Zubrnicích. Ilustrační fotoZdroj: Miroslav VlachKdy: sobota 1. dubna a neděle 2. dubna 9 až 17.00

Kde: Zubrnice u Ústí nad Labem

Proč přijít: Tradiční akce Velikonoce v Zubrnicích se blíží. Těšte se na oslavy jarního slunovratu a probuzení přírody propojené s velikonočními zvyky včetně vynášení Morany. Ve světnicích zavoní mazanec a jarní nádivka. Z připraveného proutí si můžete uplést vlastní pomlázku. V plánu je doprovodný program v podání folklorních souborů a divadel, soutěžení, hry a kvízy pro nejmenší, stánkový prodej řemeslných výrobků a regionálních potravin. Obdivovat budete moci zvířátka z Adélčina dvorečku a kdo bude chtít, tak se může svézt na koni. Akce se uskuteční v sobotu 1. dubna a v neděli 2. dubna od 9 do 17.00. Do Zubrnic se můžete dostat vláčkem, vlakového spojení turistické linky T3 v úseku Ústí n. L.-Střekov - Zubrnice bude posíleno. Mašinka vyjede z nádraží na Střekově v 10.10, 12.00, 14.10 a 16.10, ze Zubrnice zpět na Střekov pojede v 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00.

Koncert operních árií a sborů

Kdy: neděle 2. dubna od 17.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 až 430 korun

Proč přijít: Koncert slavných operních árií se sólisty předních evropských scén připravilo na neděli 2. dubna o17.00 Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Na programu zazní árie z děl: G. Verdiho, G. Rossiniho, G. Pucciniho, F. Cilea, P. Mascagniho, G. Bizeta, A. Dvořáka, L. Bernsteina, J. Offenbacha a další. Uslyšíte sólisty: Janu Juríčkovou, Jakuba Pustinu či Filipa Tuma. Dirigovat bude Miloš Formáček. Lístek stojí od 150 do 430 korun.

Herec Měcháček pobaví Ústí

Kdy: pátek 31. března od 19.00

Kde: Klub Bedna, Ústí nad Labem

Za kolik: 325 korun

Proč přijít: Herec a rodák z Ústí nad Labem Tomáš Měcháček vystoupí v Bedně. Stand-up proběhne v pátek 31. března. Vstupné stojí 325 korun. Klub Bedna najdete na Masarykově ulici v Ústí nad Labem ve třetím patře nad Copy servisem. Tomáš Měcháček je český herec, komik, moderátor a režisér. Proslavil se především moderováním pořadu Vylomeniny po boku Martina Dejdara, rolí Petra ve filmu Protektor a Vojty Nesnídala v seriálu Gympl s (r)učením omezeným nebo také v reklamě od Air Bank. Od roku 2018 hrál v seriálu Modrý kód lékaře Adama Brejchu.

Chabařovice budou plesat

Kdy: sobota 1. dubna od 19.30

Kde: KD Zátiší v Chabařovicích, Ústecko

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Chabařovice budou plesat. Těšit se můžete na milé hudební přivítání, profesionální předtančení, barmanskou show, pohoštění a vystoupení známého televizního i muzikálového herce a zpěváka Ondřeje Bábory. Hrát bude kapela Bride band z Plzně. K mání budou vína od místní Vinotéky Suchyňa, míchané koktejly a drobného občerstvení. Ples města Chabařovice se uskuteční v sobotu 1. dubna od 19.30 v KD Zátiší. Lístek přijde na 200 korun.

Jeden svět v Ústí nad Labem

Kdy: pátek 31. března od 18.00

Kde: Kino Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Ústí nad Labem probíhá až do pátku 31. března v ústeckém kině Hraničář. Tématem letošního festivalu je Cena bezpečí a bude se prolínat celým festivalem nejen na plátně.

Jakou cenu jsme za bezpečí ochotni platit? A kde je opravdu bezpečno? Program je plný filmových projekcí, debaty se zajímavými hosty, koncerty či výstavami. V pátek 31. března od 18.00 se bude promítat dokument Polská modlitba, hostem večera bude režisérka Veronika Lišková. Festival zakončí koncert (22.00) kapely Mellon Collie. Základní vstupné stojí 100 korun.

Tančírna manželů Rottenbornových

Kdy: pátek 31. března od 19.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Proč přijít: Tančírna manželů Rottenbornových v Ústí nad Labem se blíží. Další díl z úspěšného cyklu Tančíren v rytmu 20. století se uskuteční v ústeckém Domě kultury v pátek 31. března od 19.00. „Jednou za pár měsíců se snažíme v důstojných prostorách nabídnout zájemcům o společenský tanec možnost si dobře zatančit a strávit večer ve společnosti hudby a dobré společnosti. Cílíme na všechny věkové skupiny v jakékoliv úrovni znalosti tance,“ láká na akci asistent manželů Rottenbornových Martin Votroubek. Kapacita taneční plochy je již nyní naplněna celkem 140 tanečníky. Další Tančírna proběhne 14. dubna v Děčíně.

DĚČÍNSKO

Děčínská zoo bude patřit opeřencům

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00 do 16.30

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: 150/100 korun

Proč přijít: Už 74. návštěvnickou sezonu zahájí na Apríla děčínská zoo. Na tematickém odpoledni k Mezinárodnímu dni ptactva budou hrát hlavní roli právě opeřenci. Na relaxační louce u jízdárny návštěvníky čeká od 14 do 16.30 hodin program, jehož součástí budou například ukázky odchytu a kroužkování ptáků, pozorování ptačích přírodnin pod mikroskopem, ukázky vajec a peří nebo prezentace sokolníků. Chystá se také soutěž pro děti, a to luštění tajenky na Ptačí stezce. Výherci získají speciální buton se sokolem stěhovavým.

Velikonoce na Šluknovském zámku

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00 do 18.00

Kde: Šluknovský zámek

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Rodiny s dětmi láká Šluknovský zámek na Velikonoční odpoledne. Letos přijede Nezávislé divadlo s Pohádkou ze dvorka, následovat bude animační program, soutěže a tvořivé dílničky. Děti si v zámku budou moci najít velikonočního zajdu, který je odmění.