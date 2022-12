V Podbořanech funguje kluziště s ledovou plochou Kdy: Neděle 25. prosince od 10 do 18 hodin Kde: Podbořany V Podbořanech funguje už několik dnů kluziště s ledovou plochou. Najdete ho v areálu městského koupaliště a je otevřeno denně od 10 do 20 hodin, v pracovní dny dopoledne je led vyčleněný pro místní školy a školky. Večery od 18 do 20 hodin jsou určeny pro hokejové a jiné aktivity. Na místě funguje půjčovna bruslí, toalety a občerstvení. Na Štědrý den má kluziště zavřeno, zbylé dva vánoční svátky bude mít otevřeno od 10 do 18 hodin.

Vánoční troubení z Chmelového majáku se chystá v Žatci. Z dominanty města, která se tyčí na náměstí Prokopa Velkého, se ozvou vánoční melodie v pátek 23. prosince, začátek je naplánován na 18. hodinu. „Zpříjemněte si čekání na Ježíška vystoupením žateckých trubačů u Chmelového majáku večer před Vánoci,“ zvou pořadatelé Vánočního troubení. Celá akce potrvá asi jednu hodinu a vstupné je zdarma.



Do Podbořan dorazilo Betlémské světlo. Rychlíkem na lince Plzeň Most ho přivezli skauti na nádraží, kdo chtěl, mohl si jej připálit rovnou tam. Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do celého světa. Betlémské světlo si budou moci zájemci připálit až do Štědrého dne, přímo 24. prosince si pro něj budou moci lidé přijít do kostela Božího Spasitele od 14 do 16 hodin.



Kluziště na náměstí Svobody v Žatci zahájilo provoz. Jako každý rok je na něj vstup zdarma. „Prosíme o dodržování provozního řádu a rozpisu ledu a respektování doby, kdy dochází k nutné údržbě ledové plochy,“ apeluje správa kluziště. Kluziště má otevřeno: pondělí 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), úterý 7:00 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:0- 0 21:30 hod. (hokej), středa 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost) 19:00 - 20:00 (hokej děti), čtvrtek 7:00 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:00 - 21:30 hod. (hokej), pátek 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), sobota 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), neděle 7:00 - 9:30 hod. (hokej děti) 9:30 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:00 21:30 hod. (hokej).

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Loutkoherecký spolek Jitřenka Žatec zvou do Křížovy vily na premiéru vánoční loutkové pohádky Zápalky pro Karličku. „Představení na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena Děvčátko se sirkami napsal a zrežíroval Jaroslav Wagner. Výroba loutek a kulis trvala téměř rok a půl. Nemalé úsilí si vyžádalo také nastudování hry včetně písní zpívaných a hraných naživo. Rozhodně si nenechte ujít strhující příběh o malém děvčátku a kouzelných sirkách. Vstupné bude dobrovolné a podpoří činnost loutkového divadla, které v Žatci působí od roku 1950,“ pozvala za muzeum Monika Merdová. Akce se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince od 17 hodin.



„Přijďte si se svými dětmi nebo i sami vyrobit staročeský perník mačkaný do formy, svíčku ze včelí plástve a máčenou svíčku ze včelího vosku. Vše si pak odnesete domů,“ láká na vánoční akci v Oblastním muzeu Louny Miroslav Bažant. „Přibližný čas na výrobu všech tří věcí je asi hodina, ale záleží na zručnosti každého člověka,“ dodal Bažant. Cena za materiál na tři výrobky pro jednu osobu je 80 korun, v rámci zaplacení této částky můžete navštívit expozice muzea. Akce s názvem Vánoční dílna se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince od 15 do 18 hodin.