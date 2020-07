Letní akce pro děti

Kdy: Pátek 10. 7. od 8 do 16 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže Žatec

Za kolik: 250 Kč za den

Proč přijít: Program plný zábavy, výletů, tvoření, oběd, pitný režim zajištěn.

Vítej parťáku! Vše o výběru psa

Kdy: Sobota 11. 7. od 10 hodin

Kde: Studio Anabell Žatec

Za kolik: Info tel. 724 727 063

Proč přijít: Jak si pořídit psa – přijďte se seznámit se všemi možnostmi i nástrahami.

Harmonikář František Hroš

Kdy: Sobota 11. 7. od 19 hodin

Kde: Restaurace U Orloje v Žatci

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Živá hudba k poslechu i tanci.

Noční prohlídka výstavy Pravěk v Žatci s výstupem na Maják s Homolopuly

Kdy: Sobota 11. 7. ve 20 hodin

Kfe: Chrám chmele a Piva v Žatci

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Letní Sladovna 2020, sraz u Chmelového majáku.

ACE – Hard rock Louny

Kdy: Sobota 11. 7. v 19 hodin

Kde: Roubenka (Masarykovy sady) v Lounech

Za kolik: Vstupné 50 Kč

Proč přijít: Hudební večer v Roubence.

Vladimír Novák naposledy

Kdy: Sobota 11. 7. - neděle 12. 7. od 12 do 19 hodin

Kde: Galerie města Loun

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Výstava V. Nováka Krajiny současné i minulé bude mimořádně otevřena během víkendu, v neděli proběhne od 18 hodin setkání s autorem a ochutnávka vín z chlumčanského vinařství Wilomenna Pod Chlumem.

Rozšířené prohlídky

Kdy: Sobota 11. 7. - neděle 12. 7. od 14 a 15 hodin

Kde: Vernerův mlýn v Brlohu u Loun

Za kolik: Vstupné: 120 Kč, snížené 100 Kč

Proč přijít: Prohlídka technologie mletí žita je obohacena o ukázku chodu mlýnských strojů, v neděli s ukázkou chodu Křižíkovi rozvodnice.

Svět muže a ženy

Kdy: Pátek 10. 7. v 18 hodin

Kde: Zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: Vstupné: 200 Kč (předprodej), 250 Kč (na místě)

Proč přijít: Přednáška Jany Radové a Jaroslava Grűnwalda.

Geisslers Hofcomoedianten: Robinsoni aneb Na ostro!

Kdy: Sobota 11. 7. ve 20 hodin

Kde: Zámek Nový Hrad Jimlín

Za kolik: Vstupné 100 Kč

Proč přijít: V bouři ztroskotá loď. Přežijí dva muži, kazatel a herec… V rámci X. festivalu klášterních a zámeckých divadel.

Nedělní mše svatá

Kdy: Neděle 12. 7. v 9 hodin

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Proč přijít: Slouží otec Alexander Siudzik.



Otevřeno k rozjímání a shlédnutí výstav

Kdy: Neděle 12. 7. od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

Kde: Kostel Božího Spasitele v Podbořanech

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vystavuje Laurencia Helásková, výstavy prací žáků ZUŠ a DDM Podbořany. Kostel je otevřen vždy od neděle do čtvrtka.

Amatérský volejbalový turnaj

Kdy: Sobota 11. 7. od 10.30 hodin

Kde: Sportovní hřiště v Blatně

Za kolik: Startovné 300 Kč za tým, diváci dobrovolný vstup

Proč přijít: Renata Braunová a spolupořadatelé zároveň zvou všechny hrče i nehráče na zábavu pod širým nebem po skončení turnaje.

Noc světel a Milan Řeřicha

Kdy: Sobota 11. 7. od 21 hodin

Kde: Kostel sv. Jiljí v Libyni

Za kolik: Vstupné 250 Kč

Proč přijít: Unikátní koncert lubeneckého rodáka a světového klarinetisty za svitu svíček. Občerstvení zajištěno. Rezervace míst na tel. 603 818 185.

Memoriál Zdeňka Kováře ve fotbale (bylo zrušeno kvůli koronaviru)

Kdy: Sobota 11. 7. od 9.30 hodin

Kde: Fotbalové hřiště ve Vroutku

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přátelské zápasy v areálu FK Vroutek.