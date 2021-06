Severočeské farmářské trhy v centru Žatce

Kdy: Pátek 11. června od 8 do 14.30 hodin

Kde: Náměstí Svobody Žatec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Další Severočeské farmářské trhy v Žatci proběhnou tento pátek od 8.00 do 14.30 hodin. V nabídce na náměstí Svobody bude květinová a zeleninová sadba, pečivo, uzeniny, ovoce a zelenina, koření a další farmářské produkty.

Hudba z Podloubí - Troiss

Kdy: Pátek 11. června od 18.00 hodin

Kde: Club Devítka Žatec (bývalá spořitelna)

Proč přijít: Tentokrát přijede do Žatce zahrát pražská formace Troiss. Nezaměnitelný akustický sound – to je pražská worldmusic-jazzová kapela Troiss.Smyslové, pocitové, propracované a přece jaksi syrové texty. „Bosorkovský” zpěv s obrovskou dynamikou od vyšeptávání ke křiku, velkým rozsahem a nesmírně pestrou paletou tónových odstínů. Neotřelé harmonie a aranže, živelné i něžné rytmy dvou kytar. Jazz-rocková sóla hraná na nylonové struny. Repertoár kapely tvoří vlastní worldmusic kompozice a jazzové standardy.

Loutková představení v Klášterní zahradě

Kdy: Sobota 12. června od 9.30 do 21.30 hodin

Kde: Klášterní zahrada v Žatci

Proč přijít: V sobotu 12. června se v Žatci koná akce s názvem Loutková zahrada. Opět se uskuteční v Klášterní zahradě, na malé i velké diváky čeká šest představení třeba O třech čunících, Nahý ježek či Perníková chaloupka od několika loutkohereckých souborů. Start akce je v 9.30 a konec ve 21.30 hodin.

Víkend otevřených zahrad na zámku Stekník

Kdy: Sobota a neděle od 10 do 17 hodin

Kde: Zámek Stekník na Lounsku

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Prohlídky rozkvetlých zámeckých zahrad budou pro jednotlivce i skupiny s výkladem o italské terasovité zahradě. Již tradičně se zámecká zahrada na Stekníku zapojuje do projektu Víkend otevřených zahrad, který se letos uskuteční ve dnech 12. a 13. června.

Bazén v Lounech má otevřeno

Kdy: Denně od 12 do 21 hodin

Kde: Louny

Za kolik: Dospělí hodina/120 korun

Plavecká hala v Lounech opět funguje, otevřeno je denně od 12 do 21 hodin. K dispozici je tam 25 metrů dlouhý bazén, vířivka či tobogan. Děti si tam mohou užít též bazén se skluzavkou.

Výstava mapuje holubí poštu

Kdy: Do 21. srpna

Kde: Regionální muzeum K. A Polánka v Žatci

Za kolik: 30 korun

Regionální muzeum K. A Polánka v Žatci zve na putovní výstavu Holubí pošta, kterou najdete v prostorách Staré papírny. Výstavu připravilo Poštovní muzeum v Praze a podílí se na ní Český svaz chovatelů - základní organizace Žatec. „Přiblížíme fenomén holubí pošty od jejích počátků ve starověku přes znovuobjevení ve středověku až po využití v moderních válečných konfliktech 19. a 20. století. Holub je považován za jeden z nejstarších živočišných druhů, které si člověk ochočil. A právě vzájemný vztah člověka a holuba je základním mottem celé výstavy. Zaměříme se i na chov holubů, významné osobnosti, závody a využití symbolu holuba např. na poštovních známkách", řekl kurátor výstavy Martin Čížek. Výstava potrvá do 21. srpna 2021. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 13 do 17 hodin.