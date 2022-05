Koonda Holaa Feat. Willie Waldman Kdy: Čtvrtek 12. května od 19.00 hodin Kde: Kavárna Vrchlického divadlo v Lounech Kamil Krůta je potulný hudebník, žijící střídavě v USA, Českém středohoří a v Jižní Francii. Spolupracoval s Už jsme doma, The Residents nebo Iggy Popem. Willie Waldman je virtuozním hráčem na dechové nástroje. Jako sólista, kapelník či producent hrál mimo jiných s Janes Addiction, Bobem Wierem, Philem Leshem a Mickym Hartem z Grateful Dead, Robbiem Krugerem z The Doors, Snoop Dogem, Tupacem Shakurem, Wu tang klanem či Joem Satrianim. Jejich aktuální evropské turné je výsledkem náhodného setkání obou muzikantů na pohřbu saxofonisty Steva Mackaye. Slovo dalo slovo a my se máme nač těšit…

Farmářské trhy v Žatci

Kdy: Pátek 13. května od 8.00 hodin

Kde: Náměstí Svobody v Žatci

Farmářské trhy již tradičně nabídnou produkty od regionálních pěstitelů a výrobců.

Na Sophie Rock do Chaloupky

Kdy: Pátek 13. května od 18.00 hodin

Kde: Chaloupka Žatec

V Chaloupce Žatec v Hálkově ulici sev pátek 13. května od 18.00 hodin uskuteční rockový festivalový seriál Sophie Rock, který probíhá v Žatci od roku 2008. Představí se zde kromě formace Sophie Chair ještě další kapely, a to Pan Demos, Každej Rock jinak, K.U.T.U.B. a další. Vstuo na festiválek je zdarma a pořadatelé slibují, že bude ještě děsivější.

Novohradská pouť

Kdy: Sobota 14. a neděle 15. května vždy od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Zámek Nový Hrad v Jimlíně

Po dvouleté pauze se vrací tradiční Novohradská pouť na zámku v Jimlíně na Lounsku. Konat se bude o víkendu 14. a 15. května. Otevřeno bude vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Těšit se můžete na historickou hudbu, šerm, kejklíře, kata, praporečníky a bubeníky, hudební divadlo. Vstupné dobrovolné.

Slavnosti stepí

Kdy: Sobota 14. května od 10.00 hodin

Kde: U kopce Raná

O víkendu můžete nahlédnout blíže do přírody stepí Lounského středohoří. V sobotu 14. května se u kopce Raná koná další ročník Slavností stepí. Vyrazit můžete na exkurze, pozorovat sysly, uvidíte zpracování ovčí vlny i soutěže ovčáckých psů. V rámci přírodovědného programu se můžete těšit na ukázky odchytu ptáků, povídání o lese a jeho obyvatelích, pozorování syslů, ukázku zpracování ovčí vlny, poznávání rostlin a mnoho dalších aktivit. Součástí program je také slavnostní otevření naučné stezky Okolo Rané. Vyrazit můžete na tři přibližně 1,5 hodinové exkurze za účasti botanika a zoologa. O zábavu se postará hudba kapel Zfleku a Kliďánko.

Workshop Hra na ukulele

Kdy: Sobota 14. května od 10.00 hodin

Kde: Klub Devítka v Žatci

Workshop je vhodný pro děti od 10 do 15 let. Lektorem je Jack. Vlastní ukulele sebou. Maximálně se může zúčastnit 10 osob.

Vojtaano

Kdy: Sobota 14. května od 19.00 hodin

Kde: Klášterní zahrada v Žatci

Koncert hudebníka, herce a stand-up komika Vojtěcha Záveského alias Vojtaana, který se uskuteční 14. května od 19.00 v Klášterní zahradě v Žatci. Kromě hudby a kultury se můžete těšit také na točené pivo a chutné občerstvení. Klášterní zahrada bude volně otevřena od 8.00 hodin, od 17.00 hodin bude vstup možný pouze se vstupenkou.

Výstava v Křížově vile rozkvétá barvami pastelů

Kdy: Do 23. října

Kde: Křížova vila v Žatci

Do sbírky Regionálního muzea Žatec vloni přibyl soubor děl bratrů Vladimíra a Ilji Šavlových. Série obrazů malovaná technikou pastelu je veřejnosti představena na výstavě v Křížově vile. Výstava je k zhlédnutí do 23. října. Vladimír Šavel i před dvěma lety zesnulý Ilja Šavel jsou výtvarníci spjatí s prostředím severozápadních Čech. Vladimír Šavel (*1949) vystudoval obor monumentální malby na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, jeho vysokoškolské studium se zaměřilo výtvarně pedagogickým směrem. Působí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem i na Technické univerzitě v Liberci. Jeho práce mají stylově i žánrově široký záběr - tvoří městské veduty, květinová zátiší, akty nebo litografická ex libris. Malíř a grafik Ilja Šavel (1951 - 2020) rovněž započal své umělecké vzdělání v Uherském Hradišti, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Specializoval se na krajiny a zátiší. Mnohokrát ztvárnil důlní panorama severních Čech, motivy vesnic a měst. Jeho tvorba se vyznačuje spontaneitou, dramatickým volným malířským rukopisem či harmonickým použitím barev i kompozice.