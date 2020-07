Hudba v Podloubí

Kdy: Pátek 17. 7. od 18 hodin

Kde: Nám. Svobody (bývalá spořitelna) v Žatci

Za kolik: Příspěvek do klobouku

Proč přijít: Pouliční umění v podloubí u kavárny Cafe Ramon, pořádá Club Devítka. Účinkují: Ukulele Jack, Hynek Kočí.

Noční prohlídka výstavy Pravěk v Žatci

Kdy: Sobota 18. 7. od 20 hodin

Kde: Chmelový maják v Žatci

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Noční prohlídka s výstupem na Maják s Homolupuly, sraz u majáku.

Sochání V.

Kdy: Sobota 18. 7. od 13 do 17 hodin

Kde: Křížova vila v Žatci

Za kolik: Vstupné: dospělí 50 / děti 25 Kč.

Za kolik: Pátý ročník výtvarné dílny pod širým nebem na zahradě Křížovy vily.

Bezděkovské léto v Motáči

Kdy: Sobota 18. 7. od 18 hodin

Kde: Klub MoTáČ Bezděkov

Za kolik: Vstupné 200 Kč

Proč přijít: Bezděkovské léto v Motáči aneb jízda na pohodu. Koncert kapel: TrepifajXL (Kadaň) a Greyhound Hard Rock (K. Vary).

Fotografický týden pro děti od 8 do 15 let

Kdy: Pondělí 13. 7. - pátek 17. 7. od 8 do 15:30 hodin

Kde: Klubovna Luna v Lounech

Proč přijít: Prázdninový program pro děti.

Retro hity

Kdy: Pátek 17. 7. od 21 hodin

Kde: Retro City Club v Lounech

Proč přijít: Aktuální i oblíbené retro hity regionálního moderátora DJ Karla Fialy.

Time2Dance / EDM Entrée

Kdy: Sobota 18. 7. od 22 hodin

Kde: Retro City Club v Lounech

Proč přijít: V průběhu celého večera čtyři DJ´s: DJ Mery, DJ Mio, DJ Lexx, DJ Pilli.



Farmářské trhy

Kdy: Sobota 18. 7. od 8 do 12 hodin

Kde: Mírové náměstí v Lounech

Proč přijít: Přijďte ochutnat a nakoupit od regionálních výrobců.

Středohořím

Kdy: Sobota 18. 7. od 10 hodin

Kde: Galerie Rozhledna na Červeňáku u Loun

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vernisáž výstavy fotografií Květy Tošnerové Středohořím. Otevřeno o víkendech od 10 do 17 hod.

Fotbalová exhibice v Lounech

Kdy:Neděle 19. Července od 15 hodin

Kde: stadion FK Louny

Proč přijít: Oficiální otevření zrekonstruovaného areálu Fotbalového klubu Louny se uskuteční v neděli 19. července. U této příležitosti se uskuteční exhibiční utkání Sigiteamu proti výběru Loun. Začátek utkání je v 15 hodin, chybět nebude program pro děti. Po utkání proběhne autogramiáda Sigiteamu.

Léto s tebou

Kdy: Neděle 19. 7. od 18 hodin

Kde: Park Louny

Za kolik: Vstup 50 Kč

Proč přijít: První seznamka naživo v Lounech s živou hudbou – kapela Dívka na léto.

Raskwerfest

Kdy: Sobota 18. 7. od 15 hodin

Kde: Zámecká zahrada v Postoloprtech

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Hrají: Abraxas, Alocation, Deficit, Prostatix, Halo od the sun.

Kinematograf Bratří Čadíků

Kdy: Sobota 18. 7. – úterý 21. 7. od 21:30 hodin

Kde: Zámek Nový Hrad Jimlín

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Proč přijít: Promítání filmů - Poslední aristokratka, Hodinářův učeň, Na střeše, Pevnost.

Plutofest

Kdy: Sobota 18. 7. od 15:30 hodin

Kde: Zámecký park v Peruci

Za kolik: 200 Kč (na místě 250 Kč), TP, ZTP, ZTP/P: 100 Kč, děti do 14 let zdarma v doprovodu dospělé osoby

Proč přijít: Šestnáctý ročník hudebního festivalu Plutofest – Death Blower (15.30), Trilobit (16.15), Deaken (17.15), Jokers (18.30), Idio & Idio (19.30), Anacreon s Lucií Zelníčkovou (20.30),Hand Grenade (21.40), Totální nasazení (23.00) a Covers for Lovers (00.30).

Rozšířené prohlídky

Kdy: Sobota 18. 7. - neděle 19. 7. od 14 a 15 hodin

Kde: Vernerův mlýn v Brlohu u Loun

Za kolik: Vstupné: 120 Kč, snížené 100 Kč

Proč přijít: Prohlídka technologie mletí žita je obohacena o ukázku chodu mlýnských strojů, v neděli s ukázkou chodu Křižíkovi rozvodnice.

Zbrašínská pouť

Kdy: Sobota 18. 7. - neděle 19. 7.

Kde: Sokolské cvičiště Zbrašín

Za kolik: Zábava – 100 Kč

Proč přijít: V sobotu pouťová zábava, hraje 100% Live. Od 20 hod. V neděli pouťové odpoledne, hraje dechová hudba Oharka J. Laksy. Od 14 hodin.

Potlach na zámku

Kdy: Sobota 18. 7. od 13 hodin

Kde: Zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: Vstupné 100 Kč

Proč přijít: Country minifestival: Gladly S. W., Karavana, Sebranci, MU drings, Dudas Band.

Nedělní mše svatá

Kdy: Neděle 19. 7. v 9 hodin

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Proč přijít: Slouží otec Alexander Siudzik.

Otevřeno k rozjímání a zhlédnutí výstav

Kdy: Neděle 19. 7. od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

Kde: Kostel Božího Spasitele v Podbořanech

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vystavuje Laurencia Helásková, výstavy prací žáků ZUŠ a DDM Podbořany. Kostel je otevřen vždy od neděle do čtvrtka.