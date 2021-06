Výročí rozhledny v Kryrech

Kdy: sobota 19. června od 18.30 hodin

Kde: náměstí v Kryrech

Schillerova rozhledna v Kryrech na Podbořansku slaví 115 let od svého vzniku. Slavit se bude v pátek 18. června, ovšem nikoliv na rozhledně, ale na náměstí. Začátek je v 18.30 hodin a po posezení s hudbou bude následovat noční překvapení.

Festival jídla v Lounech

Kdy: sobota 19: června od 11.00 do 21.00 hodin

Kde: v ulici Na Valích

Další příležitost ochutnat dobroty budete mít v sobotu v Lounech. Od 11.00 do 21.00 hodin se tam koná v ulici Na Valích festival jídla, hudby a pití Dovalte na Vale. Při něm spojily síly lounské restaurace a kulturní stánky.

Zámeckej fest v Postoloprtech

Kdy: sobota 19. Června od 16.30 hodin

Kde: zámecká zahrada v Postoloprtech

Další hudební festival, v metalovém duchu, připravují v Postoloprtech v zámecké zahradě. Startuje v sobotu 19. června v 16.30 hodin. Hrát budou Štěpán Soukup, DCradio, Deaken, Metallica Revival. Vstupné 100 Kč. Od 12.00 hodin také atrakce pro děti se vstupem zdarma.

Den na letišti Macerka

Kdy: sobota 19. června od 10.00 hodin

Kde: letiště Macerka u Žatce

Na letišti Macerka u Žatce se v sobotu 19. června od 10.00 hodin koná slet letadel a dětský den. Uvidíte vrtulník Mi-8 AČR s ukázkou výsadku, historická letadla s ukázkami pilotáže a vzdušného boje, letoun Antonov 2 včetně výsadků, ukázky ultralehkých letadel, hasičů, policie, leteckých modelů, kynologů a jejich svěřenců. Vše doplní dětské soutěže a sladké odměny, houpačky a stánky s občerstvením. Vstupenky stojí 120 Kč pro dospělé, děti 50 Kč, vstupenky jsou slosovatelné o let zdarma.

Výstava Život a doba Karla Reinera

Kdy: Neděle 20. června od 16 hodin

Kde: Žatec

Za kolik: Zdarma

V žatecké Galerii U Radnice připravil Spolek rodáků a přátel města Žatce spolu s německým Nadačním spolkem Saaz/Žatec výstavu o žateckém rodákovi, významném hudebním skladateli a klavíristovi Karlu Reinerovi. Vernisáž proběhne tuto neděli v 16 hodin, slovem provede kurátor výstavy Pavel Straka. Těšit se můžete na hudební doprovod Aida Mujačič. Záštitu nad akcí převzala starostka Žatce Zdeňka Hamousová. Galerii má otevřeno vždy v sobotu od 14 do 17 hodin.

V Žatci se o víkendu bude uklízet Zlatý chmel

Kdy: Sobota 19. Června od 10.00 hodin

Kde: Žatec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: V Žatci se na sobotu 19. června chystá akce Ukliďme Zlatý chmel s podtitulem potřetí. Sraz účastníků je v 10 hodin před kulturním domem Moskva.Pracovní pomůcky a odvoz odpadu zajistí pořadatelé akce. Ti také slibují, že úklid bude zakončen na grilovišti za Ohří opékáním vuřtů. Pořadateli akce jsou spolek A dál? a město Žatec.

Do Bezděkova zamíří o víkendu monoposty Offroad trialu MČR

Kdy: Sobota 19. a neděle 20. června

Kde: Žatec

Za kolik: 50 – 150 korun

Proč přijít: Trať v Žatci Bezděkově a Offroad trial MČR , to je nerozlučná dvojice, která se znovu představí příznivcům tohoto adrenalinového motoristického klání v sobotu 19. a v neděli 20. června. Po oba dva dny se startuje už v 10 hodin. Ale jak již bývá zvykem, víkend nebude jenom o umění závodníků a spáleném benzínu. Návštěvníky tudíž čeká nejen akce, ale také zábava a hudba. Součástí podniku je totiž sobotní rockový koncert. Zahrají při něm Najust, Abi Gail, Schlaka další. Vstupné je 150 korun, děti 6 -15 let platí polovinu, 50 Kč.

Kino Svět promítne animovaný film Duše

Kdy: Sobota 19. června od 13 hodin

Kde: Kino Svět v Lounech

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Pixar Animation Studios uvede nový celovečerní film Duše, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx), který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Americký animovaný biják Duše můžete vidět v sobotu od 13 hodin v lounském kině Svět.

Ohřecká Osmička

Kdy: neděle 20. června od 10.30 hodin

Kde: Nový Hrad Jimlín

Dalším, třetím, dílem pokračuje sportovně-turistický seriál Dolním Poohřím. Ohřecká Osmička se tentokrát přesouvá na Lounsku. Závod pro běžce i procházka pro turisty startuje na zámku Nový Hrad v Jimlíně v neděli 20. června. Děti do 12 let a chodci v 10.30 hodin, běžci v 11.00 hodin.

Sluncovrat v Březně u Loun

Kdy: sobota 19. Června od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: archeologický skanzen v Březně u Loun

Oslavit letní slunovrat můžete v sobotu 19. června v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Čekají vás archeologické experimenty, pravěké vaření, výroba měděných šperků, ukázky keltské výzbroje i výbavy, kovářské umění či stříhání ovcí. Otevřeno od 10.00 do 18.00 hodin.

Lounské muzeum ukazuje papírové modely

Kdy: Do konce srpna

Kde: Oblastí muzeum Louny

Za kolik: 10 a 20 korun

Proč přijít: V lounském oblastní muzeu lze vidět výstavu Svět papírových modelů. Expozice návštěvníky provádí zmenšeným papírovým královstvím, které vytvářejí šikovné ruce modelářů ze skupiny Minimodel a jejich přátel. Členové této skupiny modely nejenže staví, ale především i sami vytvářejí. Na výstavě můžete vidět nepřeberné množství realistických modelů techniky v měřítku 1:100 včetně modelů, u kterých lze nahlédnout i do interiéru. Výstava je k vidění v muzeu do konce srpna letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun, snížené pak vyjde na 10 korun.