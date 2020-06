Hudba v podloubí

Kdy: Pátek 19. 6. v 18 hodin

Kde: Bývalá budova Spořitelny v Žatci

Za kolik: Přispívá se vystupujícím do klobouku nebo pouzdra na nástroj

Proč přijít: Letošní ročník busking zahájí známé tváře z loňského roku - Míra Čermák a Tomáš Impellizzeri.

30. slet letadel a dětský den

Kdy: Sobota 20. 6. od 10 do 17 hodin

Kde: Letiště Macerka Žatec

Za kolik: Dospělí 120 Kč, děti do 15 let 50 Kč, zdravotně postižení vč. doprovodu zdarma

Proč přijít: Bojové vrtulníky MI 17, historická letadla s ukázkou pilotáže a vzdušného boje, Antonov AN 2 včetně výsadků a vyhlídkových letů, ukázky kynologů, policie, houpačky, stánky s občerstvením, slosovatelné vstupenky o vyhlídkové lety zdarma (slosování v 16 h).

Ukliďme Zlatý Chmel! vol.2

Kdy: Sobota 20. 6. od 10 hodin

Kde: KD Moskva v Žatci

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přijďte přiložit ruku k dílu – společný úklid v centru Podměstí.

Nocování v Sedmikrásce

Kdy: Sobota 20. 6. od 19 hodin do 21. 6. 9.30 hodin

Kde: MC Sedmikráska v Žatci

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Společné dobrodružné přespání dětí v Sedmikrásce – s sebou polštář, peřinu, láhev na pití, hygienické potřeby.

Slavnost k obnovení svátku - poutní mše

Kdy: Sobota 20. 6. od 10 hodin

Kde: Zámek Stekník

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: K svátku Navštívení Panny Marie v zámecké kapli.

Marrákeshem krok za krokem

Kdy: Pátek 19. 6. od 18 hodin

Kde: Stodolní divadlo v penzionu Za Dubem v Peruci

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Proč přijít: Přednáška Marii Imbrové. Kavárna bude otevřena od 16 hodin.

Noc sokoloven ve Hřivicích

Kdy: Pátek 19. 6. od 17 hodin

Kde: Sokolovna Hřivice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Losovaný volejbal pro všechny věkové kategorie, orientační závod pro rodiče a děti, táborák. Otevřeno pro širokou veřejnost, všichni jsou vítání.

Vystoupení cvičených koz a dětské atrakce a Rock Postoloprty

Kdy: Sobota 20. 6. od 16 a 18 hodin

Kde: Zámecká zahrada v Postoloprtech

Za kolik: Dětské odpoledne zdarma, koncert vstupné 50 Kč

Proč přijít: Odpoledne pro děti a následně rockový dvojkoncert kapel Stone Faces a Míchačky betonu + Joe Karafiát.

Pod tiskými břízkami

Kdy: Sobota 20. 6. od 8:45 hodin

Kde: Start nádraží Blatno u Jesenice

Za kolik: Startovné info pořadatelé

Proč přijít: Tradiční vycházka, letos trochu posunutá, trasa 14 km, start v Blatně na vlakovém nádraží.

Nedělní mše svatá

Kdy: Neděle 21. 6. v 9 hodin

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Proč přijít: Srdečně zve farnost Podbořany - slouží Otec Alexandr Siudzik.

Večerní procházka zámeckým parkem

Kdy Sobota 20. 6. od 20 do 22 hodin

Kde: Zámek Krásný Dvůr

Za kolik: Vstupné 130 Kč, snížené vstupné 90 Kč

Proč přijít: Komentovaná procházka zámeckým parkem za soumraku. Součástí procházky je také návštěva osvětleného Novogotického templu s vyhlídkou. Délka procházky 120 minut, 6 km.

Poutní mše svatá

Kdy: Neděle 21. 6. od 11 hodin

Kde: Kostel Jana Křtitele ve Vroutku

Proč přijít: Poutní mše sv. na Sv. Aloise s křtem dítěte.

Sluncovrat ve Archeoskanzenu

Kdy: sobota 20. června od 10 hodin

Kde: Archeoskanzen v Březně u Loun

Proč přijít: Oslavy letního slunovratu se chystají jako první letošní akce v Archeoskanzenu v Březně u Loun. V sobotu 20. června od 10,00 do 18,00 hodin můžete zažít pravěk – třeba pravěké vaření, stavitelství, malování na tělo, experimentální kremaci a pohřební rituál a pro děti je připraveno divadlo a tvoření. Na ohni si můžete něco opéct. Vstupné dobrovolné, doporučeno 160 Kč na rodinu.

Ohřecká osmička

Kdy: neděle 21. června od 11 hodin

Kde: Zámek Krásný Dvůr

Proč přijít: V neděli 21. června konečně může odstartovat etapový závod Dolním Poohřím – Ohřecká osmička. Provede vás Podbořanskem – konkrétně zámeckým parkem v Krásném Dvoře. Start je v neděli od 11 hodin. Trasa měří 4,3 km.

Steampunk v Pátku

Kdy: sobota 20. června od 12 hodin

Kde: Pátek u Loun

Proč přijít: Kostýmovaný zámecký piknik a noční karneval na zámku Pátek u Loun začíná v sobotu 20. června v poledne. Čeká vás piknik, kroket, soutěže o ceny, volná zábava, fotografování, večer zahradní karneval v benátském stylu v maskách, tanec, hudba, zpěv za svitu svící a loučí. Zámek nabízí možnost ubytování ve spacáku nebo spaní ve stanech v parku. Vstupné: láhev něčeho dobrého a talíř pochutin, neboť občerstvení bude formou švédského stolu z donesených zásob. Povinný dress code: především Steampunk, Dieselpunk, Victorian - Bram Stoker's Vamp, Baroque, ale uvítáme i Gothic, Vinage, První republika a uniformy.