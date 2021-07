Písničkář Xavier Baumaxa vystoupí v Klášterní zahradě

Kdy: Pátek 2. července od 19 hodin

Kde: Klášterní zahrada Žatec

Za kolik: 100 korun

O víkendu se koná první z půlstovky akcí letošní Žatecké Dočesné jinak v pátek vystoupí v rámci programu v Klášterní zahradě písničkář Xavier Baumaxa. Start jeho vystoupení je v 19 hodin, vstupné přijde na 100 korun. Xavier Baumaxa, vlastním jménem Lubomír Tichý je původem litvínovský písničkář a kytarista, v současnosti žijící ve Rtyni nad Bílinou na Teplicku.

Hudba v zámecké zahradě v Pátku

Kdy: pátek 2. července od 19.00 hodin

Kde: zámecká zahrada v Pátku nad Ohří

Hudba rozezní zámeckou zahradu v Pátku nad Ohří. V pátek 2. července od 19.00 hodin zde bude znít bluegrass v podání kapely Veget.

Vejvodovi v lounské galerii

Kdy: Do 25. července, úterý až sobota od 14 do 18 hodin

Kde: Galerie města Louny

Za kolik: 40 korun

V Galerii města Louny je až do 25. července k vidění výstava Eva a Radim Vejvodovi Krajina Prostor pro barvu. V rámci tradice připravuje Galerie města Louny na letní termíny vždy představení účastníků Sýkorových Počedělic, tedy sympozia výtvarníků, kteří malují v okolí Loun či na břehu Ohře. Tentokráte byla pro výstavu svých děl vybrána sympatická manželská dvojice Eva a Radim Vejvodovi, kteří od samého počátku malují krajinu kolem Orasic.

U arecheoskanzenu Březno proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků

Kdy: Sobota 3. července od 8 hodin

Kde: Lounsko

Za kolik: Zdarma

Oblastní muzeum Louny připravilo ukázku odchytu a kroužkování ptáků u arecheoskanzenu Březno u Loun s muzejním zoologem Mirkem Bažantem. Sraz je v sobotu 3. července v 8:00 před vstupem do archeoskanzenu. Je možnost dorazit i později, ale z rána je větší šance vidět odchycené ptáky ve větším počtu. Vstupné na akci je dobrovolné. V 10.00 hodin můžete navázat komentovanou prohlídkou archeoskanzenu (zde již nutná vstupenka).

Pouť Petra a Pavla

Kdy: sobota 3. července od 16.30 hodin

Kde: hřiště ve Skupicích u Postoloprt

Ve Skupicích u Postoloprt se v sobotu 3. července koná dvanáctá pouť Petra a Pavla. Program na hřišti začíná v 16.30 hodin. Pro děti je připraven zábavný program, pěnová párty, pro dospělé večer koncert kapely Claymore a ohňová show.

Slavnosti Jana Rudolfa

Kdy: sobota 3. až pondělí 5. července

Kde: zámek Krásný Dvůr

První prázdninový víkend patří na Krásném Dvoře na Podbořansku Slavnostem Jana Rudolfa. Ve dnech 3. až 5. července jsou pro návštěvníky připraveny speciální prohlídky zámku, koncert, divadelní představení, kejklířská vystoupení, přednáška či jarmark na nádvoří.

Ohřecká Osmička

Kdy: neděle 4. července od 11.00 hodin

Kde: vrch Rubín na Podbořansku

Čtvrtá etapa turisticko-sportovního seriálu Ohřecká Osmička, pořádaná Destinační agenturou Dolní Poohří, vás zavede na vrch Rubín na Podbořansku u obce Dolánky. Startuje v neděli 4. července od 10,30 hodin (chodci a děti) a od 11,00 hodin (běžci). Registrace je možná na webu Destinační agentury Dolní Poohří.

Kostýmové prohlídky zámku Stekník

Kdy: pondělí 5. července od 10.30 do 15.30 hodin

Kde: zámek Stekník

Kostýmované prohlídky na zámku Stekník, které budou probíhat v pondělí 5. července, jsou určeny hlavně dětem. Průvodci v rolích členů hraběcí rodiny Kulhánků z Klaudensteina zábavnou formou provedou děti zámkem a dají jim vyluštit křížovku. Prohlídky se konají od 10.30 do 15.30 hodin.

Starými skly, výstava fotografií v Galerii U Plazíka

Kdy: do 31. října

Kde: Galerie U Plazíka v Peruci

Ve fotografické galerii v Peruci se otevře výstava fotografií pražské fotografky Evy Vokaté, která se na Peruc vrací po 7 letech. Výstava se jmenuje Starými skly. Vernisáž proběhne v pondělí 5. července v 15.00 hodin a výstava potrvá do 31. října. Vstup o víkendy a svátky od 10.00 do 17.00 hodin. Eva Vokatá žije a pracuje v Praze. Již od dětství patřilo mezi její koníčky malování a fotografování. V současnosti se věnuje prioritně dokumentu, zajímají ji lidské příběhy a emoce - fotografie by měla v prvé řadě vypovídat. Na druhé straně spektra vyvažuje svoji tvorbu experimenty s objektivy ze starých kinofilmových zrcadlovek a objektivy, které nejsou primárně určeny pro fotografování.

Krásný výhled ze stylové rozhledny

Kdy: Kdykoliv

Kde: Perucko

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Stylová zajímavá rozhledna ve Stradonicích nedaleko Peruce byla otevřena v roce 2009. Je z ní krásný výhled na České středohoří i oblast Perucka.

Výstava Život a doba Karla Reinera

Kdy: Do 31. července

Kde: Žatec

Za kolik: Zdarma

V žatecké Galerii U Radnice připravil Spolek rodáků a přátel města Žatce spolu s německým Nadačním spolkem Saaz/Žatec výstavu o žateckém rodákovi, významném hudebním skladateli a klavíristovi Karlu Reinerovi. Záštitu nad akcí převzala starostka Žatce Zdeňka Hamousová. Galerii má otevřeno vždy v sobotu od 14 do 17 hodin.

Lounské muzeum ukazuje papírové modely

Kdy: Do konce srpna

Kde: Oblastí muzeum Louny

Za kolik: 10 a 20 korun

Proč přijít: V lounském oblastní muzeu lze vidět výstavu Svět papírových modelů. Expozice návštěvníky provádí zmenšeným papírovým královstvím, které vytvářejí šikovné ruce modelářů ze skupiny Minimodel a jejich přátel. Členové této skupiny modely nejenže staví, ale především i sami vytvářejí. Na výstavě můžete vidět nepřeberné množství realistických modelů techniky v měřítku 1:100 včetně modelů, u kterých lze nahlédnout i do interiéru. Výstava je k vidění v muzeu do konce srpna letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun, snížené pak vyjde na 10 korun.

Zámek Peruc

Kdy: od 1. července do 31. srpna

Kde: zámek Peruc

Rokokový zámek Peruc patří k nejhodnotnějším v Čechách. Zámek se nachází severozápadně pouze 50 km od Prahy. Prohlídky: 1. 7. - 31. 8. každý den od 10 do18 hodin. Zahradní bistro podává letní drinky, domácí limonády a vychlazené točené pivečko, dortíky, zmrzlinu a další. Otevřeno je každý den od 10 do 20 hod a v pátek, v sobotu navíc do 22 hodin. Neváhejte a využijte příležitosti navštívit po více jak 30 letech jeden z nejkrásnějších zámku v České republice s bohatou historií, který se podařilo zachránit před spadnutím.