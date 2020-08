Flock of Longboards

Kdy: Pátek 21. 8. - neděle 23. 8. od 16 hodin

Kde: Loděnice u řeky Žatec

Za kolik: Startovné 200 Kč

Proč přijít: Longboardové závody, první ročník závodu longboardů na cyklostezce v Žatci, v pátek trenink a páteční rozjezd pro veřejnost, večer gril, v sobotu od 10 hodin trénink, v 11 krátký sprint, 12 dlouhý sprint, ve 13 jízdy na sportovišti atd, od 19 hodin Koncert Kapel Stemp out System, Punk Rats, Deaken. Doprovodný program Slackline, INDOboard, občerstvení v půjčovně nebo v dodávce s grilovanýmy kuřaty.

Tvořivé dílny pro seniory

Kdy: Pátek 21. 8. od 20 hodin

Kde: RC Sedmikráska – Hošťálkovo náměstí v Žatci

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Tvořivá aromaterapie – výroba osvěžovače vzduchu, vůně do interiéru.

Harmonikář František Hroš

Kdy: Pátek 21. 8. od 19 hodin

Kde: Restaurant U Orloje v Žatci

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Proč přijít: Letní multižánrový Orloj 2020.

Muzika pod majákem

Kdy: Sobota 22. 8. od 16 hodin

Kde: Nám. Prokopa Velkého v Žatci

Za kolik: Vstupné zdarma

Proč přijít: U pivovaru Pioneer Beer zahrají: Liškou ke zdi (Ústí nad Labem), Troy Boys a Ogee (obě Žatec).

Noční prohlídka

Kdy: Sobota 22. 8. od 19 hodin

Kde: Chmelový maják v Žatci

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Noční prohlídka výstavy Pravěk v Žatci s výstupem na Maják s Homolopuly, start v 19 hodin od chmelového majáku.

Cinema Techstage

Kdy: Sobota 22. 8. od 15 hodin

Kde: Letní kino Žatec

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Open Air techno festival 2020 v letním kině v Žatci, nenech si ujít tento festival na čerstvém vzduchu. Jedná se o první ročník tanečního eventu s nádechem elektronické muziky, výjezd do letního kina si udělá pražská crew ve složení Graszel, Martin Redmen, Funky Vulpes. Festival zakončí hudební žatecký producent Theo Dorezz s melodickými techno tracky z jeho hudební dílny.

Tak ahoj prázdniny

Kdy: Neděle 23. 8. od 13 hodin

Kde: Klášterní zahrada v Žatci

Za kolik: Vstup volný

Proč přijít: Akce pro celou rodinu, soutěže pro děti, skákací hrad, malování na obličej, Pepe a Pipi a mnoho dalšího.

Musica da Chiesa

Kdy: Pátek 21. 8. od 18 hodin

Kde: Kostel sv. Martina v Liběšicích u Žatce

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Koncert historických hudebních nástrojů, v podání multiinstrumentalistů Jaroslava Konečného a Tomáše Najbrta, souboru Musica da Chiesa. Před koncertem jste srdečně zváni v 17 hodin na mši svatou, kterou bude celebrovat otec Jaroslav Konečný, vikář vlašimského vikariátu.

Představení: Kurz sebedestrukce

Kdy: Úterý 25. 8. v 19 hodin

Kde: U klubovny v obci Stroupeč

Za kolik: Vstupné: 100 Kč

Proč přijít: Poslední prázdninové vystoupení divadelního spolku Opera Žatec.

Výstava Dům 2020

Kdy: Čtvrtek 20. 8. - neděle 23. 8. od 9 do 17 hodin

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: Vstupné dospělí 60 Kč, důchodci, děti od 6 do 15 let 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč (2 dospělí + 2 děti), ZTP-P a děti do 6 let zdarma

Proč přijít: XXVII. ročník všeobecné stavební výstavy – vše pro dům, byt, zahradu.

Křest desky

Kdy: Sobota 22. 8. od 18:30 hodin

Kde: Zahradní restaurace Černý kůň v Lounech

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Kapela Furt Rovně opět zahraje v Lounech a tentokrát pokřtí i svoje nové album Ve špinavých stopách. To celé s podporou legendární Evy Turnové a její kapely Eturnity!

Folkový večer

Kdy: Pátek 21. 8. od 17 hodin

Kde: Louny - Lužerady

Za kolik: Vstupné 200 Kč

Proč přijít: Folkový večer: Míša Leicht, Zdeněk Vřešťál, Jindra Kejak, 4. cenová.

Kosmos Kamila Linharta

Kdy: Pátek 21. 8. od 17 hodin

Kde: Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Za kolik: Vstup volný

Proč přijít: Dokumentární záznam stejnojmenné výstavy výtvarníka Kamila Linharta.

Memoriál Péti Hézlové

Kdy: Sobota 22. 8. od 14 hodin

Kde: Letní cvičiště v Lounech

Za kolik: info pořadatelé

Proč přijít: Sportovní odpoledne pro celou rodinu, akce na podporu onkologického oddělení Nemocnice Chomutov, cvičení a závody, tombola a vyhlášení sbírky, večer afterpárty.

Rozšířené prohlídky

Kdy: Sobota 22. 8. - neděle 23. 8. od 14 a 15 hodin

Kde: Vernerův mlýn v Brloze u Loun

Za kolik: Vstupné: 120 Kč, snížené 100 Kč

Proč přijít: Prohlídka technologie mletí žita je obohacena o ukázku chodu mlýnských strojů, v neděli s ukázkou chodu Křižíkovi rozvodnice.

Hudební večer

Kdy: Neděle 23. 8. od 18 hodin

Kde: Zámecká zahrada v Postoloprtech

Za kolik: Vstup volný

Proč přijít: K poslechu i tanci zahraje skupina U–Style ve dvou samostatných blocích – country a rock.

Travesti show

Kdy: Sobota 22. 8. od 20:30 hodin

Kde: Hostinec Hasičárna v Oboře u Loun

Za kolik: Vstupné 180 Kč

Proč přijít: Zábavná Travesti Show „Jedeme dál“ v podání sehrané dvojice Sarah Diamonds a Julia Landis. Téměř tři hodiny známých hitů, vtipu a skvělých převleků, vstupenky k dispozici přímo v hostinci.

Odpoledne s řemeslem

Kdy: Sobota 22. 8. od 13 hodin

Kde: Zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: Vstupné 60 Kč

Proč přijít: Odpoledne s keramikem a krajkářkou - minisoutěž, prohlídka zámku.

Tenisový turnaj v Telcích

Kdy: Sobota 22. 8. od 9 hodin

Kde: Sokolovna v obci Telce

Za kolik: Startovné 140 Kč za tým

Proč přijít: 5. ročník turnaje čtyřher ve 2 kategoriích, občerstvení zajištěno.

Páteční letní mejdan

Kdy: Pátek 21. 8. od 21 hodin

Kde: Bílá Růže v Podbořanech

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Mejdan s DJ A75 (Ondřej Žákovec) do rána.

Nedělní mše svatá

Kdy: Neděle 23. 8. v 8:30 hodin

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Proč přijít: Slouží otec Vilém.

Pirátská rozhledna

Kdy: Sobota 22. 8. od 15 hodin

Kde: Areál Letního kina v Kryrech

Za kolik: Zdarma, pro děti zdarma buřt a malinovka

Proč přijít: Zábavné odpoledne pro děti i dospělé odstartuje v areálu letního kina pod Schillerovou rozhlednou, pirátská stezka od 17 do 20 hodin.