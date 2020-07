Slam Poetry Exhibice

Kdy: Pátek 24. 7. od 19 hodin

Kde: Restaurace U Orloje v Žatci

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Letní multižánrový Orloj 2020 – Anatol Svahilec, Ten co jí kytky, Thea, Ten co má knír + rytmická smršť Blues Dickinson.

Strom roku 2020

Kdy: Sobota 25. 7. v 10 hodin

Kde: Galerie U radnice v Žatci

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Proč přijít: Mimořádná výstava ve spolupráci se spolkem Rodáci Žatec - přehled všech finálových stromů z ČR, možnost hlasování v anketě i v Galerii U radnice, besedy k anketě a o činnosti Okrašlovacího spolku Stroupeč. Výstava potrvá také v neděli od 9 do 17 hodin.

Pošli dál… pokojovky

Kdy: Neděle 26. 7. od 14 hodin

Kde: Politických vězňů 942 – ve dvoře v Žatci

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přijďte směnit rostlinky a vyrobit si kokedamu. Zve spolek A dál?

Za hrátky do zahrádky

Kdy: Neděle 26. 7. od 15 hodin

Kde: Klášterní zahrada v Žatci

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Víla Ohřinka a skřítek Ohřinek vás zvou na soutěže, zpěv, tanec – zahraje a zazpívá hudební divadlo Hnedle Vedle.

Opening party

Kdy: Pátek 24. 7. od 16 hodin

Kde: Déja vu Café Bar v Lounech

Za kolik: Vstupné 150 Kč (welcome drink zdarma)

Proč přijít: Barbecue, The Silver Spoons, DJ´s 2 scény.

Refreš

Kdy: Pátek 24. 7. od 19 hodin

Kde: Roubenka (Masarykovy sady) v Lounech

Za kolik: Vstupné 60 Kč

Proč přijít: Hudební posezení v Roubence.

Pan Demos a letní promítání

Kdy: Pátek 24. 7. od 20.30 hodin

Kde: Zámecká zahrada v Postoloprtech

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Živá hudba před promítáním – zahraje kapela Pan Demos, po setmění následuje promítání filmu Na střeše.

Petr Iggy Novotný

Kdy: Sobota 25. 7. od 20.30 hodin

Kde: Zámecká zahrada v Postoloprtech

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Živá hudba před promítáním – vystoupí Petr Iggy I. Novotný, poté film Poslední aristokratka.

Dětské odpoledne

Kdy: Sobota 25. 7. od 14 hodin

Kde: Zámecká zahrada v Postoloprtech

Za kolik: Vstup volný, platí se jen atrakce

Proč přijít: Mnoho atrakcí a stánků, od 15 h Dětská show Davida Kozloka.

Sex pro pokročilé

Kdy: Pátek 24. 7. od 20 hodin

Kde: Letní scéna Tvrz Divice

Za kolik: Vstupné od 399 Kč do 1 500 Kč

Proč přijít: Sex pro pokročilé na letní scéně Tvrze Divice. Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? V hlavních rolích: Jana Krausová, Karel Roden.

Otevřené manželství

Kdy: Sobota 25. 7. od 20 hodin

Kde: Letní scéna Tvrz Divice

Za kolik: Vstupenky od 399 Kč do 1 500 Kč

Proč přijít: Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky - V hlavních rolích: Karel Roden, Jana Krausová.

Oscar pro Emily

Kdy: Neděle 26. 7. od 20 hodin

Kde: Letní scéna Tvrz Divice

Za kolik: Vstupenky od 399 Kč do 1 500 Kč

Proč přijít: Konverzační komedie s překvapivými zvraty. V hlavních rolích: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek / Ivan Lupták.

Zámecké kulturní léto

Kdy: Sobota 25. 7. od 17 hodin

Kde: Zámek Nový Hrad Jimlín

Za kolik: Vstup 50 Kč

Proč přijít: Divadlo Navětvi: Bajaja! Pohádka pro malé i velké.

Rozšířené prohlídky

Kdy: Sobota 25. 7. - neděle 26. 7. od 14 a 15 hodin

Kde: Vernerův mlýn v Brlohu u Loun

Za kolik: Vstupné: 120 Kč, snížené 100 Kč

Proč přijít: Prohlídka technologie mletí žita je obohacena o ukázku chodu mlýnských strojů, v neděli s ukázkou chodu Křižíkovi rozvodnice.

Hudba ve Smolnici - Letní odpoledne na statku

Kdy: Sobota 25. 7. od 18 hodin

Kde: Statek čp. 4 ve Smolnici

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Z - band Louny - písně, songy, šansony.

Ochutnávka vína

Kdy: Sobota 25. 7. od 10 hodin

Kde: Zámek Pátek

Proč přijít: Ochutnávka vín z oblasti Českého středohoří, posezení na arkádách i v zámeckém sklepení z r. 1544.

Poutní slavnost ke cti sv. Jakuba

Kdy: Sobota 25. 7. v 18 hodin

Kde: Kostel sv. Jakuba Většího v Cítolibech

Proč přijít: Zpívá chrámový sbor z Loun.

Nedělní mše svatá

Kdy: Neděle 26. 7. v 9 hodin

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Proč přijít: Slouží otec Alexander Siudzik.

Otevřeno k rozjímání a shlédnutí výstav

Kdy: Neděle 19. 7. od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

Kde: Kostel Božího Spasitele v Podbořanech

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vystavuje Laurencia Helásková, výstavy prací žáků ZUŠ a DDM Podbořany. Kostel je otevřen vždy od neděle do čtvrtka.