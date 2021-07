Ukulele Jack

Kdy: pátek 25. června od 18.00 hodin

Kde: Club Devítka v Žatci

Proč přijít: V rámci cyklu Hudba podloubí se v pátek 25. června od 18.00 hodin uskuteční další koncert. Tentokrát přijede do Club Devítky v Žatci z hlavního města zahrát Ukulele Jack. Původně sólový písničkářský projekt se postupně rozrostl o několik členů: Alžběta Dudová (cajon, perkuse, zpěv), Dušan Dushig Pouzar (saxofon, klarinet), Ondřej Kunst (kontrabas, basová kytara, basové ukulele, housle a mnoho dalšího) a více či méně pravidelných hostů, např. Jan Krčmář (kytara, foukací harmonika). Ač vychází z pseudofolkového písničkářství, na nové desce Dvě šestky jsou aranžmá rozmanitá a přístupy poměrně neortodoxní. Poetika zaplivané čtyřky i syrovost intelektuální kavárny.

Muzejní noc v Lounech

Kdy: pátek 25. června od 17.00 hodin

Kde: Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Proč přijít: Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera je téma letošní Muzejní noci v Lounech, která se koná v pátek 25. června. Tato výstava se otevře v Galerii Benedikta Rejta, kde také uvidíte historickou módní přehlídku. Projít si můžete večer také další muzea a galerie nebo vystoupat na věž kostela. Vše zdarma. Akce začíná před galerií v 17 hodin. Dům Sokolů z Mor je stále uzavřen, ale od 18 hodin budou ve vedlejší budově muzea probíhat komentované prohlídky výstavy papírových modelů. Sbírka araukaritů v Muzeu Zkamenělý les již patří Oblastnímu muzeu v Lounech, ale od 19.15 zde návštěvníky provede ještě původní majitel Bořek Zasadil. Díky infocentru bude mezi sedmou a devátou hodinou možné si prohlédnout večerní krajinu kolem města z vysoké věže chrámu sv. Mikuláše. Městská knihovna si pod vedením Johany Proškové a Jany Hrbkové připravila dílničku pro děti. Ani Galerie města Loun nezůstane stranou, neboť zájemci zde mohou navštívit výstavu Krajina – prostor pro barvu manželů Evy a Radima Vejvodových. Součástí programu je od 20.30 také koncert. Multi-instrumentalista Tomáš Reindl alias Omnion propojí během večera hru na tabla, klarinet, zpěv, beatbox, didjeridu, kanjiru, e-trumšajt, syntezátory, alikvótní zpěv, trom-bone, živou elektroniku, flétnu, píšťalu, bluesovou harmoniku či perkuse. Po setmění a po projekci historických fotografií zakončí program celého večera Omnion a Bionic – unikátní visuální art performace inspirovaná přírodními strukturami a živly.

Vzpomínka na Marka Procházku

Kdy: Sobota 26. června od 16.00 hodin

Kde: Fotbalové hřiště v Křesíně

Proč přijít: Přátelské fotbalové utkání hráčů Sokola Křesín proti týmu Sokola Koštice je vzpomínkou na bývalého spoluhráče Marka Procházku. Začátek je v 16.00 hodin

Hudební víkend v letním kině s Carmen a Jarkem Nohavicou

Kdy: Sobota 26. června od 21.30 hodin a neděle 27. června od 20.00 hodin

Kde: letní kino v Žatci

Proč přijít: Pestrý hudební víkend má před sebou město Žatec. V sobotu 26. června se od 21.30 hodin rozezní letní kino tóny Bizetovy Carmen v podání Severočeského divadla v Ústí nad Labem a v neděli od 20.00 hodin přijede hrát a zpívat Jarek Nohavica. Na oba večery jsou ještě volné vstupenky.

Procházka večerním parkem zámku Krásný Dvůr

Kdy: sobota 26. června od 21.00 hodin

Kde: zámek Krásný Dvůr

Proč přijít: Zámek Krásný Dvůr na Podbořansku zve zájemce na večerní procházku zámeckým parkem. Komentovaná vycházka začíná v 21.00 hodin v sobotu 26. června a potrvá dvě hodiny. Vstupné 130 Kč, děti 90 Kč.

Výstava Život a doba Karla Reinera

Kdy: Do 31. července

Kde: Žatec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: V žatecké Galerii U Radnice připravil Spolek rodáků a přátel města Žatce spolu s německým Nadačním spolkem Saaz/Žatec výstavu o žateckém rodákovi, významném hudebním skladateli a klavíristovi Karlu Reinerovi. Záštitu nad akcí převzala starostka Žatce Zdeňka Hamousová. Galerii má otevřeno vždy v sobotu od 14 do 17 hodin.

Lounské muzeum ukazuje papírové modely

Kdy: Do konce srpna

Kde: Oblastí muzeum Louny

Za kolik: 10 a 20 korun

Proč přijít: V lounském oblastní muzeu lze vidět výstavu Svět papírových modelů. Expozice návštěvníky provádí zmenšeným papírovým královstvím, které vytvářejí šikovné ruce modelářů ze skupiny Minimodel a jejich přátel. Členové této skupiny modely nejenže staví, ale především i sami vytvářejí. Na výstavě můžete vidět nepřeberné množství realistických modelů techniky v měřítku 1:100 včetně modelů, u kterých lze nahlédnout i do interiéru. Výstava je k vidění v muzeu do konce srpna letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun, snížené pak vyjde na 10 korun.