Koncert kapely Furt rovně

Kdy: Sobota 29. 8. od 20 hodin

Kde: Restaurant U Orloje v Žatci

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Letní multižánrový Orloj 2020.

Hudba v podloubí

Kdy: Pátek 28. 8. od 18 hodin

Kde: Náměstí Svobody v Žatci

Za kolik: Dobrovolný příspěvek

Pro přijít: Pouliční umění v podloubí u kavárny Cafe Ramon. Hraje kapela Mladé perspektivní ryby. Pořádá Club Devítka.

Koncert kapely Zrní

Kdy: Pátek 28. 8. od 20 hodin

Kde: Klášterní zahrada v Žatci

Za kolik: 100–200 Kč

Proč přijít: Česká kapela Zrní vydala v březnu svoje nejnovější album Nebeský klid, které v říjnu pokřtí v pražském divadle Archa. Předtím ovšem ještě vystoupí v žatecké Kapucínské klášterní zahradě.

Dočesná jinak – koncert

Kdy: Sobota 29. 8. od 17:30 hodin

Kde: Hošťálkovo náměstí v Žatci

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Proč přijít: Saxofon Quartett Talea + host Z. Hladík na sitár. Zazní známé muzikálové a filmové skladby, občerstvení.

Emil Holub - Tam za řekou Zambezi

Kdy: Čtvrtek 3. 9. od 17 hodin

Kde: Křížova vila v Žatci

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vernisáž výstavy ze sběrů a materiálů Marie Imbrové přiblíží touhu a odhodlání Emila Holuba proniknout do nitra černého kontinentu, jeho motivaci, představy, úsilí, střety s realitou jižní Afriky na konci 19. století.

Den s Hopíkem aneb Dočesná jinak

Kdy: Sobota 29. 8. od 14 hodin

Kde: Letecké muzeum v Bezděkově u Žatce

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Alenka Skalová, Lada Fejferová, Míša Dolinová, dětské dílničky s odměnami, ukázka závodních vozidel, kvíz pro dospělé, občerstvení a další.

Venkovní taneční zábava

Kdy: Sobota 29. 8. od 18 hodin

Kde: Klub MoTáČ v Bezděkově

Za kolik: Vstupné 100 Kč

Proč přijít: K tanci a poslechu zahraje kapela Aquarius Žatec.

3. SWAP v Žatci

Kdy: Čtvrtek 3. 9. od 10 hodin

Kde: Dvůr U Svatého Jakuba v Žatci

Proč přijít: Přijďte si udělat radost do Dvora u sv. Jakuba, čím více věci se nastřádá, tím větší je šance, že si každý najde něco co ocení a potřebuje.

Exkurze nejen do Rumburku

Kdy: Pátek 28. 8. od 7:30 hodin, Sraz na Komenského náměstí v 7.15, předpokládaný návrat v 20 hodin.

Kde: Městská knihovna v Lounech

Za kolik: V ceně 350 Kč doprava a lektorské služby.

Proč přijít: Exkurze (nejen) pro studenty českopisu. Loreta, kostel sv. Vavřince, Strážný vrch, původní lidová architektura – domy tkalců a řemeslníků, vrch Dymník.

Farmářské trhy

Kdy: Sobota 29. 8. od 8 do 12 hodin

Kde: Mírové náměstí v Lounech

Proč přijít: Přijďte ochutnat a nakoupit od regionálních výrobců.

Lounská třináctka

Kdy: Neděle 30. 8. od 15 hodin

Kde: Park Louny

Za kolik: 90 Kč

Proč přijít: Vystoupení k tanci a poslechu v Parku pavilon A.

Rozšířené prohlídky

Kdy: Sobota 29. 8. - neděle 30. 8. od 14 a 15 hodin

Kde: Vernerův mlýn v Brloze u Loun

Za kolik: Vstupné: 120 Kč, snížené 100 Kč

Proč přijít: Prohlídka technologie mletí žita je obohacena o ukázku chodu mlýnských strojů, v neděli s ukázkou chodu Křižíkovi rozvodnice.

Divadelní představení

Kdy: Sobota 29. 8. od 20 hodin

Kde: Zámek Nový Hrad Jimlín

Za kolik: Vstupné 100 Kč

Proč přijít: Rádobydivadlo Klapý: Jacobowski a Stjerbinski – komedie jedné tragédie.

IX. Hudební festival

Kdy: Neděle 30. 8. od 12 hodin

Kde: Zámek Nový Hrad Jimlín

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Účinkující: The Boom Beatles Revival, Big Band Zdenka Tölga, The Cello Boys, Five Brass.

Krajinou po okolí Loun

Kdy: Pátek 28. 8. v 18 hodin, sobota 29. 8. od 10 do 12, 18 – 20 hod., neděle 30. 8. od 10 do 14 hod.

Kde: Statek čp. 4 Smolnice

Za kolik: Dobrovolný příspěvek

Proč přijít: Vernisáž a prohlídka výstavy obrazů Luďka Lůžka, Jany Timrové, Jitky Flower a Hany Vrchlavské.

Poutní mše a koncert

Kdy: Sobota 29. 8. od 14 a 16 hodin

Kde: Kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Proč přijít: Poutní mši svatou bude sloužit P. Cyril Kubánek, koncert Gemini musicales – Pavel Marek (varhany), Lenka Harigelová (histor. dechové nástroje, zpěv).

Nedělní mše svatá

Kdy: Neděle 30. 8. v 9 hodin

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Proč přijít: Slouží otec Alexandr.

Otevřeno k rozjímání a shlédnutí výstav

Kdy: Neděle 30. 8. - čtvrtek 3. 9. od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.

Kde: Kostel Božího Spasitele v Podbořanech

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vystavuje Laurencia Helásková, výstavy prací žáků ZUŠ a DDM Podbořany. Kostel je otevřen vždy od neděle do čtvrtka.

Hradozámecká noc

Kdy: Sobota 29. 8. od 19 hodin

Kde: Zámek Krásný Dvůr

Za kolik: Vstupné 180 Kč, snížené vstupné 150 Kč.

Proč přijít: Série speciálních prohlídek Hraběcí stolování. Prohlídky se konají od 19 do 22 hodin každou půlhodinu.

Dětský den

Kdy: Neděle 30. 8. od 10 hodin

Kde: Zámek Krásný Dvůr

Za kolik: Vstupné na prohlídky 130 Kč, děti od 4 do 15 let 90 Kč, děti do 4 let zdarma. Vstupné na divadelní představení 70 Kč, děti do 4 let zdarma.

Proč přijít: Děti provede mladý pan hrabě Evžen Karel Černín. Mimořádné prohlídky se konají od 10:30 do 16:30 každou hodinu. Program doplní divadelní vystoupení v zámecké zahradě v 11 a v 15 hodin. Divadlo Kapsa Andělská hora zahraje pohádky Zvířátka a loupežníci a Jak si Kuba Marjánku zasloužil.

Pevnost Petršpurk II

Kdy: Sobota 29. 8. od 14 hodin

Kde: Od hasičárny v Petrohradě

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: SDH Petrohrad ve spolupráci s obcí zve všechny děti na rozloučení s prázdninami, start od hasičárny, občerstvení zajištěno.

Blatenské hry bez hranic

Kdy: Sobota 29. 8. od 14 hodin

Kde: Fotbalové hřiště v obci Blatno

Za kolik: Vstup na večerní zábavu 50 Kč

Proč přijít: 2. ročník netradiční disciplíny, občerstvení zajištěno po celý den - hospoda Na návsi, po skončení her od 19:30 Zábava pod širým nebem - k tanci a poslechu zahraje DJ Michal Kostka.

S Tlapkou do školy

Kdy: Neděle 30. 8. od 9 hodin

Kde: Cvičák ZKO Nepomyšl

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Soutěž pro děti a jejich čtyřnohé přátele.

Odpoledne s dechovkou

Kdy: Neděle 30. 8. od 14 hodin

Kde: Areál Letního kina v Kryrech

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Myslivecká kapela Atlas, svoz do letního kina je zajištěn od budovy Bytů pro seniory mezi 13. - 14. hodinou nebo dle domluvy. Zve Lekaf Kryry.