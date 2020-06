Jarní trhy na Výstavišti v Lounech

Kdy: 29. - 31. května od 9 do 17 hodin

Kde: výstaviště Louny

Proč přijít: Pořadatelům se bohužel jejich vlajkovou loď, výstavu Dům a zahrada, v podobě, na kterou jsou všichni zvyklý, nepodaří ze všeobecně známých důvodů v letošním roce uspořádat. Připravili ale alternativu – Zahradnické trhy a to hned ve dvou termínech. První proběhne o tomto víkendu 29. – 31. Května. Nabídne nákup jak rostlinného materiálu, tak potřeb a pomůcek pro zahradu. V prodeji budou okrasné i ovocné dřeviny, růže, cibuloviny, osiva, sadba, balkonové rostliny, jahodníky či trvalky… a dále zahradní nábytek, pergoly a zahradní technika.

Je libo vejce?

Kdy: do 21. června

Kde: Oblastní muzeum v Lounech

Proč přijít: Kdo nestihl navštívit výstavu před uzavřením muzea 13. března, má ještě možnost, výstava se prodlužuje. A to až do 21. června si můžete přijít prohlédnout kalíšky na vajíčka ze sbírky akademické sochařky Jany Mézlové. Vystaveno je 1 140 kalíšků rozličných tvarů i materiálů, různého stáří i původu. Najdete zde i atypické originály vytvořené přímo pro sběratelku Janu Mézlovou. Výstavu doplňuje také několik „vaječných“ zajímavostí objevených v knižním fondu muzejní knihovny. Pro dámy jsou to recepty z časopisů Česká dívka a Šťastný domov z let 1908-1930, pro pány zase různé technické zajímavosti, například přístroje na vaření vajec, používané na samém počátku 20. století.

Osvobození 1945 – Konečně mír!

Kdy: do 31. prosince

Kde: web Oblastního muzea v Lounech

Krajská virtuální výstava k 75. výročí konce II. světové války. Výstavní prezentaci zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s dramatickými událostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje. Výstava je připravena ve spolupráci s místními archivy, muzei, památníky a soukromými osobami. Autoři zde shrnují především události období měsíců dubna a května roku 1945, které na našem území byly vůbec nejdramatičtější.

Stálá expozice: Stepi lounského středohoří

Kdy: do 31. prosince 2027

Kde: Oblastní muzeum v Lounech

Proč přijít: Připravili jsme pro Vás novou přírodovědnou expozici, ve které najdete spoustu nových exponátů, hravých interaktivních prvků a dost užitečných informací nejen o syslovi. Jste srdečně zváni.

Historická expozice

Kdy: po celý rok

Kde: Oblastní muzeum v Lounech

Proč přijít: Seznamuje návštěvníky s významným obdobím dějin severozápadních Čech - s obdobím husitských válek, kdy města Louny a Žatec hrála velmi důležitou úlohu mocenských opor husitství na severozápadě Čech. Expozice zachycuje a dokumentuje tuto dobu od jejích ideových počátků za vlády Karla IV. přes dění ve dvacátých až čtyřicátých letech 15. století až po nástup Jiřího z Poděbrad na český trůn.

Vladimír Novák – Krajiny současné i minulé

Kdy: do 30. června

Kde: Galerie města Louny

Proč přijít: Výstava obrazů lounského rodáka byla přerušena opatřeními proti koronaviru, teď však je znovu otevřeno.

Dámy a pánové držte si klobouky!

Kdy: do 23. srpna

Kde: hlavní budova Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci

V Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci začne ve čtvrtek 11. června výstava Dámy a pánové držte si klobouky! Ta ukáže na sto padesát klobouků z doby od poloviny 19. století z různých částí světa. Kromě pánských a dámských pokrývek hlavy budou k vidění také vojenské, církevní, civilní, lázeňské či koupací čepice a také podivuhodné kousky. Putovní výstavu připravilo Muzeum Novojičínska a v Žatci potrvá do 23. srpna.

Návraty Volyňských Čechů

Kdy: do 7. června

Kde: Galerie Sladovna Žatec

Proč přijít: Výstavu připravilo město Žatec společně se Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel u příležitosti 75. výročí osvobození Československa. Výstava bude k vidění do 7. června.

Tvořím s NeObyčejnou tužkou

Kdy: do 31. prosince 2020

Kde: Galerie Sladovna Žatec

Proč přijít: Stálá interaktivní výstava Tvořím s NeObyčejnou tužkou ukazuje celoživotní sbírku historických a raritních tužek sběratele Emanuela Petráně. Seznamuje s vývojem písma a psacího náčiní, s historií rodu Hardtmuthů a nakonec si návštěvníci mohou v dílně vyrobit vlastní tužku.

Šikovné ruce našich babiček

Kdy: do 23. srpna

Kde: Regionální muzeum K. A. Polánka - Křížova vila

Proč přijít: „Tentokrát dáme prostor ručním pracím. Milada Bláhová z Prahy zapůjčí svoji sbírku vyšívaných kuchařek a žatečtí muzejníci výstavu doplní svými „poklady". Ukážeme dečky, záclony, přehozy a ubrusy vyrobené různými technikami, např. háčkováním či paličkováním. Dozvíte se také historii vzniku vyšívaných kuchařek a přiblížíme více jednotlivé motivy," řekla o výstavě Monika Merdová. Milada Bláhová – sběratelka vyšívaných kuchařek má velikou spojitost se žateckou Jitřenkou. V 70. letech 20. století pro ni zhotovila výtvarné návrhy k pohádce Adámek mezi broučky, Dlouhý – Široký a Bystrozraký, Tajemný Hipopotamus, Hračky na cestách, Dřevěný vojáček a jeho přátelé, Tři sněhuláci aj. Je výtvarnicí, byla také členkou loutkářské katedry na AMU v Praze, kde bydlí. Výstava potrvá do 23. srpna.

Chmelařské muzeum a Chrám chmele

Kdy: úterý – neděle 10 – 17 hodin

Kde: Chmelařské muzeum a Chrám chmele

Proč přijít: Prohlídky v Chmelařském muzeu a v Chrámu chmele a piva, které začínají v sobotu 30. května. Ty budou probíhat každou celou hodinu s maximálním počtem 20 účastníků. První prohlídka začíná v 10 hodin, poslední v 16 hodin. Chmelařské muzeum je možné navštívit individuálně denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.