Válečné muzeum Libočany pořádá Den otevřených dveří

KDY: Čtvrtek 28. října od 10 do 16 hodin

KDE: Libočany

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Ve válečném muzeu v Libočanech, do kterého se vstupuje dveřmi v podobě střílny bunkru, jsou k vidění zbraně, figuríny německých, československých a spojeneckých vojáků v životních velikostech, motocykly, modely tanků a další exponáty. Řada z nich je unikátních. Muzeum ve čtvrtek 28. října od 10 do 16 hodin pořádá Den otevřených dveří, vstupné je dobrovolné. Těšte se na otevření nových expozic.

Lounské muzeum prodloužilo výstavu Kramářské tisky

KDY: Do 14. listopadu

KDE: Louny

ZA KOLIK: 20 korun



V Oblastním muzeu Louny můžete navštívit nově výstavu Poslouchejte co se stalo aneb kramářské tisky z muzejní sbírky až do 14. listopadu. Původně měla výstava skončit na konci tohoto měsíce. Expozice představuje drobné tisky, které se prodávaly na jarmarcích a poutích. Odtud také pramení jejich název „kramářské tisky“. Prostřednictvím kramářských tisků a písní se šířily novinky a zprávy z jednoho koutu světa do druhého. Kramářské písně v minulosti plnily obdobnou funkci jako dnešní žurnalistika zprostředkovávaly informace, přinášely ponaučení, zároveň se snažily zaujmout i pobavit. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin. Vstupné je 20 korun.

Veslaři odhalí zrekonstruovaný pomník

KDY: Čtvrtek 28. října od 15 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Veslařský klub Louny připravil na 28. října vzpomínkovou akci u příležitosti 75. výročí odhalení pomníku svých členů zavražděných a umučených nacisty v letech 1941 až 1945. Zároveň s tím dojde k odhalení nové pamětní desky a pomníku po rekonstrukci, začátek aktu je ve čtvrtek v 15 hodin. Na akci se bude rozdávat mimořádné vydání bývalého týdeníku Hlas, které mapuje druhý odboj v Lounech a osudy popravených a umučených členů lounského veslařského klubu.





Zámecký park bude patřit bludičkám a strašidlům

KDY: Čtvrtek až sobota

KDE: Krásný Dvůr

ZA KOLIK: 90 korun



Podzimní prázdniny budou na Krásném Dvoře už popáté patřit Strašidelné cestě parkem. Potemnělé cestičky mezi staletými duby osvícené jen loučemi a světélka baterek a lampionů, tančící jako bludičky mezi temnými zákoutími parku, v nichž se tu a tam ukrývají někdy srandovní a někdy děsivá strašidla, vytvářejí atmosféru Strašidelné cesty parkem, kterou si za posledních pět let oblíbili nejen malí, ale i velcí návštěvníci zámku. Skupiny návštěvníků se budou vydávat na cestu parkem po tři večery od 28. do 30. října vždy mezi 17:30 a 21. hodinou v desetiminutových intervalech. Vstupenky na konkrétní čas je nutné koupit si přes online prodej na webu zámku, vstupné je 90 korun na osobu.

KDY: Kdykoliv

KDE: Panenský Týnec

ZA KOLIK: Zdarma

Nedostavěný chrám je atrakcí

Nedostavěný magický chrám v Panenském Týnci je velkým lákadlem. Za příběhem, energií či tajemnem jezdí do Týnce lidé z celé republiky. Památka je vyhledávaným místem svatebčanů, svůj den tam prožili například Gabriela Koukalová a Petr Koukal. Mnozí tam jezdí kvůli údajné léčivé a pozitivní energii. Chrám hrál i ve filmu. Chrám nyní tvoří 21 metrů dlouhé, 9 metrů široké a přes 20 metrů vysoké kněžiště. Ze západní trojlodní části zbyly jenom jižní zeď a portál, část západní zdi a část základů. A také novější barokní zvonice. Panenský Týnec leží na Lounsku. Stačí odbočit ze silnice I/7, která spojuje Chomutovsko a Lounsko s Prahou. V městysi už chrám dobře najdete. Chrám je volně přístupný.

​