Letní akce pro děti

Kdy: Pátek 3. 7., úterý 7. 7. - pátek 10. 7. od 8 do 16 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže v Žatci

Za kolik: 250 Kč za den

Proč přijít: Program plný zábavy, výletů, tvoření, oběd, pitný režim zajištěn.

Hudba v podloubí

Kdy: Pátek 3. 7. od 18 hodin

Kde: Bývalá budova Spořitelny v Žatci

Za kolik: Dobrovolný příspěvek do klobouku

Proč přijít: Busking v podloubí - hudba ulice.

Kapela Saiwala

Kdy: Pátek 3. 7. od 20 hodin

Kde: Restaurace U Orloje v Žatci

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Proč přijít: Letní koncert.



Speciální prohlídky zámku Stekník

Kdy: Neděle 5. 7. - pondělí 6. 7. od 10:30 do 16:30 hodin

Kde: Zámek Stekník

Za kolik: Dospělí 100 Kč; děti do 6 let 20 Kč; děti 6 - 18 let 70 Kč

Proč přijít: Kostýmované prohlídky s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina.

Hrají Beruška + Miners (D)

Kdy: Pátek 3. 7. od 19 hodin

Kde: Roubenka (Masarykovy sady) v Lounech

Za kolik: Kapelné 50 Kč

Proč přijít: Na Roubenku se valí invaze, a to veliká!

Prolétám

Kdy: Sobota 4. 7. od 14 hodin

Kde: Galerie U Plazíka v Peruci

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít:Vernisáž kombinované výstavy fotografií a veršů Miroslava Krhounka s názvem Prolétám. Výstava je přístupná o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin.

Logit Cup 2020

Kdy: Pátek 3. 7. - sobota 4. 7. od 9 hodin

Kde: Beach hřiště koupaliště v Podbořanech

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: V pátek ráno začíná turnaj mixů a v sobotu turnaj mužů, na nově zrekonstruovaném hřišti, občerstvení, vyhlášení.

SUMMER Booooom Restart

Kdy: Pátek 3. 7. od 21 hodin do rána

Kde: Music club Bílá růže v Podbořanech

Proč přijít: První veřejný EDM/Club event až do ranních ho-din po 3 měsících je tady! DJ Mery, DJ A 75, DJ Beran.

Nedělní mše svatá

Kdy: Neděle 5. 7. v 9 hodin

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Proč přijít: Slouží otec Alexander Siudzik.

Slavnosti Jana Rudolfa Černína

Kdy: 4. 7. - 6. 7. od 10 do 17 hodin

Kde: Zámek Krásný Dvůr

Za kolik: Vstupné na nádvoří 50 Kč, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Speciální prohlídky zámku, Hraběcí stolování na Krásném Dvoře po všechny tři dny (první v 10 h, poslední v 16.30). 4. a 5. 7. Noční prohlídky zámecké jídelny - procházka nočním zámkem při svíčkách (21:30 h). 4. 7. nejen pro děti divadelní vystoupení spolku Klaun Family. 5. a 6. 7. zážitková hra v zámecké zahradě, komentovaná procházka parkem. Program doplní po všechny tři dny jarmark na zámeckém nádvoří.

VI. Motosraz Laid - Back Riders

Kdy: 3. 7. - 4. 7.

Kde: Areál Myslivny ve Vroutku

Za kolik: Vstupné: 300 Kč

Proč přijít: VI. Motosraz Laid - Back Riders. Živá muzika v pátek i sobotu, jídlo, pití, parkování a stanování na místě, stánkový prodej, spanilá jízda v sobotu ve 13 hodin.

Brodecko - Metodějská zábava

Kdy: Sobota 4. 7. od 18 hodin

Kde: Náves obce Brody

Proč přijít: Turnaj v pivním pongu, živá kapela vyladí mikrofony lehce po sedmé, večerní zábava a pohoštění na návsi.