Žatecká Dočesná jinak

Kdy: Pátek 4. 9. - sobota 5. 9. od 17 a 13:30 hodin

Kde: Chmelařské náměstí v Žatci

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Neo Percussio, Accoustic´s, The Stringz, The Apples; dětská scéna - Alenka Skalová, Lada Fejferová ad. V sobotu Průvan, Claymore, Milan Pitkin, DJ Patrik, DJ Mery ad.

Chmelový dvorek

Kdy: Pátek 4. 9. od 17 hodin

Kde: Chmelařské muzeum v Žatci

Za kolik: Vstupné 90 Kč

Proč přijít: Podvečer pro dospělé plný zábavy, her, hudby, chmele a piva.

Kočárem po Žatecké Dočesné jinak

Kdy: Pátek 4. 9. od 10 hodin

Kde: Nám. Svobody, Letní kino Žatec

Proč přijít: Zábavné projížďky - Stanoviště 1 - chmelnička na nám. Svobody, stanoviště 2 - před vchodem do Letního kina Žatec (čas bude upřesněn)

Hošťálkohraní

Kdy: Sobota 5. 9. od 9:30 hodin

Kde: Hošťálkovo náměstí v Žatci

Za kolik: Vstupné je dobrovolné, uvítáme příspěvek na materiál na tvořivou dílnu i divadlo.

Proč přijít: Tvořivé dílny, loutková pohádka Duhový princ, od 15 hodin živá muzika jazzová, balkánská a židovská v podání plzeňských kapel Jezza Vee a u nás již proslulých Tabasker.

Den otevřených dveří v Chrámu Chmela a Piva

Kdy: Sobota 5. 9. od 10 do 17 hodin

Kde: Nám. Prokopa Velkého v Žatci

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Expozice sladovnictví, chmelový maják, prohlídky pivovaru, doprovodný program, aktivity pro děti a dospělé.

Zakončení prázdnin v pivovaru

Kdy: Sobota 5. 9. od 14 hodin

Kde: Žatecký pivovar v Žatci

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Memoriál Lojzy Lupulína (14:00), vystoupení kapel – Melodika (16:30), Station Beggars (18:00), Najust (19:30), Zputnik (21:00), Beautiful Cafillery (22:30).

Rockový nálet

Kdy: Sobota 5. 9. od 15 hodin

Kde: Klášterní zahrada v Žatci

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Účinkují: Sabina Křováková, Hot pants, Destroyself, Fuck off, Ogee, občerstvení, skákací hrad, lukostřelba, ad.

Koncert ve Sladovně

Kdy: Sobota 5. 9. od 20 hodin

Kde: Galerie Sladovna v Žatci

Za kolik: 150 Kc, předprodej ve Sladovně

Proč přijít: Vystoupí Mirek Kemel, Vladimír Javorský, Petr Mikeš.

Šaháš do tmy – vernisáž

Kdy: Sobota 5. 9. od 14 hodin

Kde: Galerie U Plazíka v Peruci

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vernisáž výstavy Jana Polanského z Prahy, který fotí výhradně na mobil, v galerii představí své černobílé snímky. Výstava bude přístupná o víkendy a svátky od 10 do 17 hodin až do 1. listopadu. Galerii můžete navštívit i po domluvě, nebo na zazvonění.

Koncert kapel Full Time a Hlahol

Kdy: Sobota 5. 9. od 18 hodin

Kde: Klub MoTáČ v Bezděkově u Žatce

Za kolik: Vstupné 200 Kč

Proč přijít: Koncert podbořanské rock skupiny Full Time a teplického hard rocku Hlahol.

Výstava Člověk v přírodě

Kdy: Pátek 4. 9. - neděle 6. 9. od 9 do 17 hodin

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: 40 Kč děti a důchodci, 60 Kč dospělí a 20 Kč hromadný vstup (nad 15 osob)

Proč přijít: Tradiční výstava drobného zvířectva a chovatelských potřeb, zdravé stravy a života. Výstava je spojená s výstavou Řemesla a kreativita.

Voříšek

Kdy: sobota 5. 9. od 10 do 13 hodin

Kde: Výstaviště Louny

Proč přijít: Soutěž v rámci výstavy o nejhezčího voříška Lounského výstaviště.

Vernisáž výstavy

Kdy: Neděle 6. 9. od 11 hodin

Kde: Obřadní síň židovského hřbitova v Lounech

Proč přijít: Zahájení výstavy Osudy židovských rodin na Lounsku.

Zrní (Kladno) + Jakub Čermák

Kdy: Sobota 5. 9. od 19 hodin

Kde: Rozhledna na Červeňáku (u Loun)

Za kolik: Předprodej za 250 Kč / na místě 300 Kč, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Kultura z vrchu.

Loutková pohádka

Kdy:Neděle 6. 9. od 15 hodin

Kde: Vernerův mlýn v Brlohu u Loun

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Letošní turistickou sezónu zakončíme loutkovou pohádkou O Kohoutkovi a slepičce.

U nás na dvorku

Kdy: Pátek 4. 9. od 15 hodin

Kde: ZUŠ Postoloprty

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Den otevřených dveří – zábavné odpoledne plné soutěží a her, příjemné posezení, lákavé odměny.

Zámeckej fest Postoloprty

Kdy: Sobota 5. 9. od 13:30 hodin

Kde: Zámecká zahrada v Postoloprtech

Za kolik: Vstupné 80 Kč

Proč přijít: První ročník Zámeckého festu - hrají: Kočkuzblajs (13.30), Not Perfect (15.00), DCRadio (16.30), Zputnik (18.00), Deviant (19.30), Deaken (21.00).

Dětský den (trochu jinak)

Kdy: Sobota 5. 9. od 14 hodin

Kde: Malé fotbalové hřiště ve Vroutku

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Soutěže a odměny, kouzelník, balónkování, pěna od hasičů, občerstvení zajištěno.

Nedělní mše svatá

Kdy: Neděle 6. 9. v 9 hodin

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Proč přijít: Slouží otec Alexandr.

Poutní mše svatá

Kdy: Sobota 5. 9. v 11 hodin

Kde: Kostel Mory

Proč přijít: Slavnostní mši Narození Panny Marie slouží o. Alexandr.

Mše narození Panny Marie

Kdy: Sobota 5. 9. ve 14 hodin

Kde: Kostel Buškovice

Proč přijít: Slavnostní mše v krásném, ač potřebujícím péči, kostele, slouží o. Alexandr Siudzik.