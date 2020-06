Podívejte se, kam můžete o víkendu vyrazit za zábavou na Lounsku a Žatecku.

Komentované procházky parkem a koncert na zámku v Krásném Dvoře v neděli doplní vernisáž výstavy Posaďte se! | Foto: Zámek Krásný Dvůr

Víkend otevřených zahrad na zámku Stekník

Kdy: sobota 6. A neděle 7. Června od 10 do 17.15 hodin

Kde Zámek Stekník

Prohlídky rozkvetlých zámeckých zahrad, pro skupiny (minimálně 5 osob) s výkladem o italské terasovité zahradě. Vůně, krása, tradice, historie, ale také setkávání a trendy jsou slova popisující Víkend otevřených zahrad, který se letos uskuteční ve dnech 6. a 7. června. Víkend otevřených zahrad se zrodil ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend). Zámek Stekník se k této akci připojuje a tímto Vás srdečně zve na prohlídku italských terasovitých zahrad s kvetoucími popínavými růžemi. Prohlídky samostatně do zahrad již od 10 do 17,15 hodin. Mimořádné prohlídky zámeckých zahrad s průvodcem (minimálně 5 osob) začínají v: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hodin. Vstupné do zahrad s průvodcem 70 Kč, vstupné samostatně do zahrad 50 Kč. Do zahrad je možné si donést i vlastní piknikové deky.