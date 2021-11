V lounském informačním centru si můžete koupit řopík

KDY: Denně od 9 do 17 hodin

KDE: Louny

Kniha Obrana Loun v roce 1938 aneb Příběh lounských řopíků autorů Ivana Fuksy, Jiřího Piramovského a Jana Šímy, jejíž křest proběhl na lounském Výstavišti v rámci programu spojeného se zpřístupněním pevnůstky na břehu Ohře a přednáškami o vydané publikaci a rekonstrukci opevnění v Lounech, je od 1. listopadu v prodeji na Městském informačním centru. Publikace, která stojí 100 korun, vznikla na základě dlouhodobé spolupráce Města Louny s Muzeem československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“.

U bývalé mototechny v Kryrech proběhne výkup kožek

KDY: Sobota 6. listopadu v 15:10

V sobotu 6. listopadu v 15:10 proběhne u bývalé mototechny v Kryrech výkup kožek. Za jednu králičí kožku dostanete 10 korun.

Výstava obrazů Kristýny Folprechtové a vitráží Jitky a Richarda Kantových

KDY: Sobota 6. listopadu od 16 hodin

KDE: Galerie U Radnice Žatec

V žatecké galerii U Radnice můžete od soboty 6. listopadu navštívit výstavu obrazů Kristýny Folprechtové a vitráží Jitky a Richarda Kantových. Výstava bude přístupná do 15. ledna 2022, otevřeno je každou sobotu od 14 do 17 hodin nebo dle telefonické domluvy na čísle 773943558.

Strašení v DDM Žatec

KDY: Pátek 5. listopadu od 18 do 20 hodin

KDE: DDM Žatec

ZA KOLIK: 100 korun



Pokud se vaše děti rády bojí, tak by neměly chybět na akci Strašení v DDM Žatec. Těšit se mohou na strašidelný hrad, kde narazí na všelijaké nestvůry a příšery, které je pustí jen když splní jejich poslední přání. Akce vhodná pro děti od 6 do 12 let, vstupné stojí 100 korun. Je lepší si místo rezervovat na čísle 415710591.

KDY: Kdykoliv

KDE: Podbořansko

ZA KOLIK: Zdarma

Dubová rozhledna na vrchu Rubín je postavena ve stylu strážní věže

Při výjezdu z Podbořan směrem na Kadaň se při pravé straně tyčí kopec s plochým temenem a dominanta města vrch Rubín. V roce 2018 byla na vrchu postavena rozhledna z dubového dřeva ve stylu strážní věže a palisády starověkého opevnění. Vstup je volný.