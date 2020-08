Myslíme na děti - edukační setkání pro tátu a mámu

Kdy: Pátek 7. 8. od 16 hodin

Kde: Sociální centrum pro rodinu v Žatci

Proč přijít: Stručný průvodce rozchody s ohledem na dítě a jeho péči.

Neckyáda

Kdy: Sobota 8. 8. od 13 hodin

Kde: U řeky na plácku s „osvěžovnou z autobusu“ za Autoškolou Janouš v Žatci

Za kolik: Vstup volný

Proč přijít: 36. ročník Žatecké neckyády – kotviště kousek od železného mostu, vyplouvá se ve 13 hodin, sjezd posádek a příprava originálních plavidel od 10 hodin, v cíli na levém břehu u Zálužic vyhlášení tří nejoriginálnějších bárek, táborák a volná zábava.

Harmonikář František Hroš

Kdy: Sobota 8. 8. od 19 hodin

Kde: Restaurace U Orloje v Žatci

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Letní multižánrový Orloj 2020, živá hudba k poslechu i tanci.

Léto na zámku aneb letní zámecké slavnosti

Kdy: Sobota 8. 8. - neděle 9. 8. od 9:30 do 18 hodin

Kde: Zámek Stekník

Za kolik: Vstupné na nádvoří vč. Zahrad 50 Kč, prohlídka 150 Kč / 100 / 80 Kč

Proč přijít: Dvoudenní zámecký jarmark s řemesly a hudbou, speciální hrané prohlídky.

Free Birds

Kdy: Pátek 7. 8. od 19 hodin

Kde: Roubenka v Lounech

Za kolik: Vstupné 50 Kč

Proč přijít: Hudební posezení v Roubence s Rock´n Roll cover band.

500 let od zahájení stavby Chrámu sv. Mikuláše

Kdy: Sobota 8. 8. od 16 hodin

Kde: Oblastní muzeum v Lounech – Chrám sv. Mikuláše

Za kolik: Vstupné 20 Kč

Proč přijít: Byl autorem projektu Benedikt Rejt? Jaký měl vztah k Lounům? Jak probíhala stavba a jak se chrám během let měnil? Výstavou i kostelem provede a s nejnovějšími výsledky historického bádání seznámí Jaroslav Havrlant. Začátek prohlídky v muzeu.

Promítáme! - Staříci

Kdy: Sobota 8. 8. od 21:30 hodin

Kde: Pavilon A výstaviště v Lounech

Za kolik: Vstupné 100,- Kč

Proč přijít: Komedie pro ty, co nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí.

Trio Difference

Kdy: Neděle 9. 8. od 17 hodin

Kde: Roubenka v Lounech

Za kolik: Vstupné 30 Kč

Proč přijít: Hudební posezení v Roubence.

Kuličkový turnaj s country hudbou O pohár KZMP

Kdy: Sobota 8. 8. od 15 hodin

Kde: Zámecký zahrada v Postoloprtech

Za kolik: Vstup volný

Proč přijít: Kuličkový turnaj, v 16 hodin klaun Pepišto – vystoupení pro děti, od 18 hodin skupina TFC Blues Gin, od 20 hodin skupina Kliďánko

Touchovická pouť 2020

Kdy: Sobota 8. 8. - neděle 9. 8.

Kde: obec Touchovice

Za kolik: Vstup dobrovolný

Proč přijít: Pouťová zábava, v neděli od 14 hodin k poslechu hraje EXIT, zahájení moderátorem, Fénix Louny - taneční ukázky, Václav Skořepa - španělská drezúra koně, vystoupení zpěvačky Heidi Janků, k poslechu i k tanci hraje skupina EXIT, k tanci vyzve Vlastimil Harapes. Občerstvení zajištěno.

Duety

Kdy: Pátek 7. 8. od 20 hodin

Kde: Letní scéna Tvrz Divice

Za kolik: Vstupenky od 399 Kč do 499 Kč

Proč přijít: Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí mezi muži a ženami. Hrají: Monika Absolonová, Filip Blažek.



Líbánky na Jadranu

Kdy: Sobota 8. 8. - neděle 9. 8. od 20 hodin

Kde: Letní scéna Tvrz Divice

Za kolik: Vyprodáno

Proč přijít: Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování a koloběhu života nejen na Jadranu. V hlavních rolích: Eva Holubová, Bohumil Klepl.

Odpoledne s řemeslem

Kdy: Sobota 8. 8. od 13 hodin

Kde: Zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: Vstupné 60 Kč

Proč přijít: Prohlídka zámku, minisoutěž, ukázka řemesla s možností vyzkoušení – kouzelník.

Rozšířené prohlídky

Kdy: Sobota 8. 8. - neděle 9. 8. od 14 a 15 hodin

Kde: Vernerův mlýn v Brlohu u Loun

Za kolik: Vstupné: 120 Kč, snížené 100 Kč

Proč přijít: Prohlídka technologie mletí žita je obohacena o ukázku chodu mlýnských strojů, v neděli s ukázkou chodu Křižíkovi rozvodnice.

Poutní slavnost

Kdy: Neděle 9. 8. od 16 hodin

Kde: Kostel sv. Vavřince v Černčicích

Proč přijít: Mons. Martin Davídek - generální vikář litoměřické diecéze posvětí nově restaurovaný oltář při slavné mši svaté. Na varhany zahraje Tomáš Borl a další účinkující.

Nedělní mše svatá

Kdy: Neděle 9. 8. v 8:30 hodin

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Proč přijít: Slouží otec Vilém.

Otevřeno k rozjímání a shlédnutí výstav

Kdy: Neděle 19. 7. od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

Kde: Kostel Božího Spasitele v Podbořanech

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vystavuje Laurencia Helásková, výstavy prací žáků ZUŠ a DDM Podbořany. Kostel je otevřen vždy od neděle do čtvrtka.

Kryrský krák

Kdy: Pátek 7. 8. - sobota 8. 8. od 17 hodin

Kde: Areál letního kina a stanové městečko v Kryrech

Za kolik: Vstupné 100 Kč / sobota 200 Kč

Proč přijít: Johnny No Cash, Ogee, Kutub; Ukulele Jack, Yentac, Kiks, Vasilův Rubáš, Najust.