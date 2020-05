Podívejte se, kam můžete o víkendu vyrazit za zábavou na Lounsku a Žatecku.

Kino Svět v Lounech uvede akční thriller Lov. | Foto: Archiv

Akční thriller Lov v kině Svět

Kdy: sobota 23. května od 22 hodin

Kde:Kino Svět Louny

Za kolik: 150 korun

Kino Svět v Lounech bude v sobotu od 22 hodin promítat akční snímek Lov. Film předkládá děsivou představu o lovu na lidi, kterou se skupinka „jinak smýšlejících“ jedinců rozhodla vyzkoušet. Lov je znepokojivý originální thriller od tvůrců hororů Uteč, My a série Očista. Dvanáct lidí se probouzí na mýtině uprostřed lesa. Navzájem se neznají, neví, kde jsou, ani jak se tam dostali. Netuší, že byli vybráni pro velmi specifický účel, aby se stali lovnou zvěří. Kdo a proč je loví? Než si stačí odpovědět, padnou někteří z nich mrtví k zemi. Ti, kteří první salvu ustáli, už tuší, že jim opravdu jde o život a že ti, co po nich střílejí, nepřestanou, dokud je všechny nezabijí. Normální člověk by takovou situaci neustál, jenže Crystal, kterou představuje Betty Gilpin, není normální. Nechce umřít a ve snaze přežít za každou cenu je hodně podnikavá. Tak podnikavá, že se role lovce a oběti můžou nečekaně prohodit… Jason Blum, producent výborných hororů Uteč, My a akční série Očista, a Damon Lindelof, spolutvůrce televizních seriálů Pozůstalí a Ztraceni, přicházejí s mysteriózním thrillerem, který se místy zvrhává v černou komedii. „Lov je velmi akční, velmi násilná, ale zároveň velmi hravá satira,“ říká jeho scenárista Damon Lindelof.