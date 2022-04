Název exkurze VI. Muzejní sobotu s přírodovědci – Jarní přírodou Lounska v barvách Ukrajiny není samoúčelný. Exkurzi opravdu bude dominovat žlutá a modrá barva v podobě dvou hlavních cílů. Prvním bude pokus o odchyt a kroužkování atraktivního pěvce slavíka modráčka se zářivě modrou náprsenkou. Druhým vrcholem exkurze budou záplavy žlutě kvetoucích rostlin – hlaváčků jarních, které každé jaro pokrývají stepní kopce lounského Středohoří. „Konkrétně navštívíme louky pod Oblíkem a Tobiášův vrch. Nebude chybět ani geologická lokalita – bývalý porcelanitový lom u Nečich,“ říká Miroslav Bažant z lounského muzea. Sraz je v sobotu 9. dubna v 9:00 u kaple sv. Anny na návsi v Nečichách

Gothic Theatre IV bude plný mystiky a hudby

KDY: Sobota 9. dubna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Žatec

ZA KOLIK: 350 korun

Gothic Theatre IV je pokračování úspěšného hudebně-divadelního festivalu, který se vrací téměř po šesti letech na prkna Městského divadla v Žatci. Trojlístek předních českých kapel gotického žánru tedy Bratrstvo luny, Carpatia castle a XIII. Století vystoupí v sobotu 9. dubna od 19 hodin, těšit se můžete na večer plný mystiky, tajemna a dobré hudby. Jde o přeložené vystoupení z 27. listopadu 2021. Lístek stojí 350 korun.

Velikonoční jarmark muzea nabízí dekorace, pomlázky a dobroty

KDY: pátek a sobota od 10 do 17 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Od 20 korun

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do Staré papírny (Volyňských Čechů 733) na Velikonoční jarmark. „Po dvou nepřejícných letech chceme opět navázat na úspěšnou tradici pořádání jarmarků, ať už velikonočních, tak i vánočních. A jelikož se kvapem blíží Velikonoce, připravili jsme pro lidi možnost nakoupit zajímavé velikonoční dekorace, kraslice, pomlázky, pletené košíky, perníčky, dobroty, koření a další. Pro děti jsou připraveny dílničky“, zve Martin Čížek, pracovník vztahů k veřejnosti. Přijďte si užít před velikonoční čas a přichystat se na ty správné Velikonoce. Akci můžete navštívit v pátek a v sobotu od 10 do 17 hodin. Vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč, rodinné 60,- Kč.

Výstava v lounské galerii nabízí neobvyklé obrazy

KDY: Do 22. května

KDE: Galerie města Loun

ZA KOLIK: 40 korun



V Galerii města Loun probíhá výstava s název Za obrazem a autorem děl je Jiří Kubový. Ten je jedním z nejzajímavějších umělců, který radikálně po svém zobrazuje krajinu kolem nás. Výsledkem jeho tvorby nejsou typické čtvercové či obdélníkové obrazy ohraničené rámem. Jejich trojrozměrnost, neohraničenost a použití atypických malířských materiálů z nich činí velmi individuální výtvarnou výpověď. Díky rozlehlým prostorám Galerie města Loun se mohla vystavit i větší, rozměrnější díla. Jiří Kubový se narodil v Mostě a dnes žije v Ústí nad Labem. Jeho výstava v Lounech potrvá do 22. května 2022. Otevřeno je středa až sobota od 14:00 do 18:00. Vstupné stojí 40 korun.

KDY: Sobota a neděle od 10 do 18 hodin

KDE: U Dobroměřic

ZA KOLIK: Zdarma

Ejmova chata s rozhlednou je turistickým lákadlem



Červený vrch, zvaný též Stříbrník, je kopec ,který patří mezi významné body Ranského středohoří. Jedná se o velice zajímavou geologickou a paleontologickou lokalitu, neboť zdejší červený geologický podklad je složen z barevných porcelanitů, jež vznikly vypálením jílů uhelných slojí. V červené hornině zde byly nalezeny otisky různých pradávných třetihorních organismů. V roce 1911 byla na vrcholu postavena dřevěná Ejemova chata s Frotzelovou rozhlednou. Chata během sezony poskytuje jednoduché občerstvení jako třeba polévku, pivo a limonádu. Frotzelova rozhledna je přístupná v letní sezóně od dubna do října ve víkendových dnech a o svátcích od 10 do 18 hodin. Za dobrého počasí lze z rozhledny spatřit nejen blízké vrcholky Českého středohoří, ale také vzdálené hrady Oltářík a Hazmburk. Na trase k Frotzelově rozhledně se prochází obcí Dobroměřice.