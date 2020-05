Podívejte se, kam můžete o víkendu vyrazit za zábavou na Lounsku a Žatecku.

V Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci je k vidění výstava Od košilky k rubáši. | Foto: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Výstava Je libo vejce?

Kdy: do 21. června

Kde: Oblastní muzeum v Lounech

Oblastní muzeum v Lounech je od 12. května opět otevřeno. Výstava Je libo vejce? se prodlužuje. Kdo ji nestihl navštívit před uzavřením muzea 13. března, má další možnost. Až do 21. června je možné si přijít prohlédnout kalíšky na vajíčka ze sbírky akademické sochařky Jany Mézlové. Vystaveno je 1 140 kalíšků rozličných tvarů i materiálů, různého stáří i původu. Najdete zde i atypické originály vytvořené přímo pro sběratelku Janu Mézlovou. Výstavu doplňuje také několik „vaječných“ zajímavostí objevených v knižním fondu muzejní knihovny. Pro dámy jsou to recepty z časopisů Česká dívka a Šťastný domov z let 1908-1930, pro pány zase různé technické zajímavosti, například přístroje na vaření vajec, používané na samém počátku 20. Století.