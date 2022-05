Kdo má rád přírodu, neměl by chybět na tradiční akci Vítání ptačího zpěvu. Akci připravilo Oblastní muzeum v Lounech ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. A na co se můžete těšit? „Naslouchání zpěvu ptáků spojené s jejich odchytem a kroužkováním na jedné z nejcennějších a nejkrásnějších přírodních lokalit Lounska,“ říká Miroslav Bažant z lounského muzea. Sraz je v sobotu 30. dubna v 8:00 na okraji polní cesty vedoucí k Písečnému vrchu ze severu. Přibližný konec exkurze je plánovaný na 12.00 hodin.

Svatomarkovské procesí míří do Sinutce a Chrámců

KDY: Sobota 30. dubna od 10 hodin

KDE: Sinutec a Chrámce

ZA KOLIK: Zdarma



„Po dvou letech „korunovaného“ oddychu se opět scházíme u kaple sv. Víta v Sinutci. Za zpěvu barokních procesních písní ke cti sv. Marka pod vedením Michala Pospíšila poputujeme přes Kozly do Chrámců,“ rád i nadšeně zve na tradiční setkání Jan Kvapil, předseda spolku Středohoří sobě z Ústí nad Labem. Na statku Zámecké sady Chrámce na znavené poutníky opět čeká malé pohoštění. Program tradičního duchovního happeningu je přirozeně tradiční: Základem je duchovní procházka rozkvetlou krajinou Českého středohoří za zpěvu barokních procesních písní s kapelníkem skupiny Ritornello Michalem Pospíšilem. V čele procesí bude jako vždy nesen zdobený procesní svatomarkovský perník, který je nakonec všemi účastníky sněden. Důležitou součástí procesí je i žehnáním polím a lukám za dobrou úrodu. Na procesí se lze dopravit buď po vlastní ose, nebo vlakem od Lovosic a Mostu po Švestkové dráze. Akce začíná v sobotu 30. dubna u kaple sv. Víta v Sinutci na Lounsku od zhruba 10 hodin, vlastní procesí vychází po jedenácté hodině. Příchod do Chrámců na Mostecku je naplánován mezi 14. a 15. hodinu.

Další podniková výstava ukáže papír, tašky a krabice

KDY: Do 3. prosince

KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

ZA KOLIK: 30 korun

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci láká na výstavu Papír, taška, krabice, vidět ji můžete v prostorách pobočky Stará papírna až do 3. prosince tohoto roku. Ve čtvrtek 28. dubna od 17 hodin proběhne verisáž výstavy. „Po úspěšných výstavách o Šroubárně (2019) a Frutě (2021) jsme se rozhodli udělat další podnikovou výstavu. Stálou expozici o žateckém průmyslu a rekonstrukci papíren doplníme dalšími exponáty, které se podařilo zapůjčit od bývalých zaměstnanců či jejich potomků nebo ze sběru muzejníků v areálu před rekonstrukcí objektu v letech 2014 2015. K vidění budou fotografie z výrobních hal, bezpečnostní cedule, pomůcky, předpisy a hlavně výrobky bývalých papíren, např. reklamní papírové tašky, krabičky, papíry k jejich výrobě. Přiblížíme i první zakladatele, architekty a majitele tehdejší kartonážky a mnohé další zajímavosti,“ nastínil kurátor výstavy Martin Čížek. Vstupné stojí 30 korun.

V Žatci bude farmářský trh

KDY: Pátek 29. dubna od 8 do 14.30 hodin

KDE: Náměstí Svobody v Žatci

ZA KOLIK: Zdarma

Na náměstí Svobody v Žatci proběhne v pátek 29. dubna od 8 do 14.30 farmářský trh. Těšit se můžete na prodej jarních květin, pečiva, sýrů, koření a uzenin.

Schillerovu rozhlednu dostanete i s výkladem

KDY: Neděl 1. května od 14 hodin

KDE: Kryry

ZA KOLIK:

Komise pro informace a právní záležitosti města Kryry láká na akci s názvem Komentovaná prohlídka – Kryrská Schillerova rozhledna a její okolí. Ta se uskuteční v neděli 1. května od 14 hodin, sraz je u kostela Narození Panny Marie v Kryrech. Prohlídka potrvá cca 2 – 3 hodiny, včetně individuálního výstupu na rozhlednu. Další komentované prohlídky se uskuteční 5. června, 3. července, 7. srpna a 4. září.

Vystoupení pěveckého sboru Harmonie pomůže postiženým

KDY: Pátek 29. dubna od 19 hodin

KDE: Vrchlického divadlo v Lounech

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace Louny pořádá benefiční koncert Pěveckého sboru Harmonie a jeho hostů. Výtěžek bude věnován okresní organizaci Louny Svazu tělesně postižených v ČR. Bezbariérový přístup, vstupné je dobrovolné.

Čarodějnický rej v žateckém letním kině pobaví malé i velké

KDY: Sobota 30. dubna od 16 hodin

KDE: Letní kino Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Letní kino v Žatci bude v sobotu plné čarodějnic. Těšte se a soutěže, tancování a opékání buřtů Start akce je v 16 hodin.

Masarykovy sady v Lounech budou plné čarodějnic, hrát bude Visací zámek

KDY: Sobota 30. dubna od 15 hodin

KDE: Masarykovy sady v Lounech

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné (na pomoc ukrajinské rodině)

V Masarykových sadech v Lounech se v sobotu nudit nebudete. Město Louny tam totiž pořádá čarodějnice. Těšit se můžete na lunapark, soutěže pro děti a zapálení vatry (18.00). Hrát budou kapely Ruined Floor, Refreš a Visací zámek (18.30). Vstupné je dobrovolné, půjde na pomoc ukrajinské rodině.