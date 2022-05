Odpolední férová svačina s divadlem 100opic se uskuteční v Masarykových sadech v Lounech. Těšte se na piknik, divadlo, zábavu a ukrajinské národní speciality. Ty uvaří studentky češtiny z Ukrajiny, které navštěvují lounskou knihovnu. Start akce je v neděli 8. května v 15 hodin.





Na koncertě v kostele ve Velké Černoci vystoupí přední česká sopranistka Katráková

KDY: Sobota 7. května od 14.00

KDE: Kostel ve Velké Černoci

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Po delší odmlce přijíždí tuto sobotu 7. května na Žatecko opět koncertovat s programem filmové, muzikálové i klasické hudby přední česká sopranistka Michaela Katráková, pěvecká naděje naší současné hudební scény. „Vystupuje často v Čechách i v zahraničí v duetech se sopranistkou E. Urbanovou, tenorem P. Dvorským a dalšími velkými jmény. Spolu s Michaelou Katrákovou přijede zazpívat nám již z žateckých Vánočních koncertů známý barytonista Martin Matoušek a na sólo trubku zahraje Karel Vencour, vynikající trumpetista Severočeské filharmonie a rodák z Loun. Sólisty doprovodí na varhany a na klavír Jiří Knotte, dirigent žateckých Vánočních koncertů. Krásný jarní zážitek je připraven v barokním kostele ve Velké Černoci, v sobotu 7. května od 14 hodin,“ láká Jiřina Čajková. Vstupné je dobrovolné.

Válečné muzeum v Libočanech láká na nové prostory a exponáty

KDY: Sobota 7. a neděle 8. května od 10 hodin

KDE: Libočany

V sobotu 7. a v neděli 8. května bude Válečné muzeum v Libočanech otevřené od 10:00 hodin. „V Žatci a okolí budou probíhat o víkendu různé akce, tak nezapomeňte i na naši historii a dorazte se podívat. Čekají vás nové prostory a exponáty,“ láká Martin Chrenko z Válečného muzea.

Výstavě lounského muzea vládnou ptačí stavitelé

KDY: Do 31. července

KDE: Oblastní muzeu Louny

ZA KOLIK: 20 korun



Nahlédněte do světa opeřených stavitelů hnízd. Na výstavě Ptačí stavitelé v Oblastním muzeu Louny jsou k vidění hnízda přibližně tří desítek druhů převážně pěvců, kteří si je jaro co jaro staví, aby přivedli na svět další generaci. Hnízda doprovází základní informace o prezentovaných druzích včetně fotografií a další zajímavosti s hnízděním ptáků související. Výstavu můžete v muzeu vidět až do 31. července tohoto roku. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun.

Bezděkov bude hostit závody MČR v offroad trialu

KDY: Sobota a neděle od 10 hodin

KDE: Bezděkov

ZA KOLIK: 150 korun

V žateckém Bezděkově se uskuteční o tomto víkendu Mistrovství ČR v offroad trialu. Těšte se na silná auta, adrenalin a moře zábavy. Start závodů je po oba dva dny v 10 hodin, v sobotu proběhne navíc rockový koncert skupiny Schlak. Vstupné na závody stojí 150 korun, děti 6-15 let platí 50 korun.

​Žatecký Chmelfest nabídne hudbu, pivo a zábavu

KDY: Sobota 7. května od 13 hodin

KDE: Areál Žateckého pivovaru a náměstí Prokopa Velkého

ZA KOLIK: 60 korun



​V sobotu 7. května od 13.00 hodin se uskuteční v areálu Žateckého pivovaru a na náměstí Prokopa Velkého tradiční Chmelfest. Těšte se na muziku jako třeba Minďa Band cover, Vracov, Friška (cimbálovka), Jahtec Jammin‘ Job (reggae) či Něžnou noc (Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl). Mezi 9 až 11 hodinou proběhne řazení Chmelmarše a příjezd alegorických vozů a v 11.00 odstartuje memoriál Lojzy Lupulína. Vstupné je 60 korun, v ceně je sklenice zdarma.