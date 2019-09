Cílem naší cesty je vlakové nádraží v Lounech, kde nastoupíme na vlak a pojedeme zpět do Žatce. Čeká nás poměrně nenáročný příjemný výlet, který má jedno jediné výraznější stoupání, které překonáme hned v úvodu výletu.

Start i cíl našeho výletu je u vlakového nádraží v Žatci. Odtud jedeme Roosveltovou třídou, ulicí Pod Střelnicí, U odborů, Fügnerovou, Tyršovou. Krátce poté, co mineme chrám Svatého Jakuba, napojíme se na cyklotrasu číslo 6, která kopíruje Pražskou ulici. Právě zde, při výjezdu z Žatce nás čeká již zmíněné výraznější stoupání, jediné na trase.

Projedeme po cyklotrase číslo 6 Trnovany, přejedeme po mostě řeku Blšanku a prakticky hned odbočíme doleva. Dostáváme se do velmi příjemného prostředí chmelnic, mezi nimiž se klikatí cesta vedoucí až ke státnímu zámku Stekník. Zámek se nachází ve stejnojmenné obci. První písemné známky o obci Stekník pochází z roku 1389. Zámek je postavený v rokokovém stylu a patřil mezi nejvýznamnější stavby v tomto stylu na území Čech. Zámecká terasovitá zahrada je volně přístupná veřejnosti.

Ze Stekníku pokračujeme po cyklotrase vedoucí po silnici třetí třídy až do obce Hradiště. Pokračujeme okolo kostela sv. Šimona a Judy do Strkovic. Zde mineme další kostel a jedeme obcemi Mradice a Skupice až do Března u Loun. Pokud máme čas, můžeme si zde udělat přestávku a navštívit archeologický skanzen, který vznikl jako výsledek dlouholetého archeologického výzkumu zdejší oblasti. Kromě mnoha dalších zajímavých věcí zde nalezneme rekonstrukce staveb z období mladší doby kamenné až po slovanská osídlení.

Dále pokračujeme po cyklotrase číslo 6, jedeme podél řeky Ohře, projedeme nad Měleckým potokem a pomalu se blížíme do Loun. Pojedeme po okraji náměstí Benedikta Rejta a blížíme se restauraci, v níž se můžeme zastavit na jídlo. Při odbočení z cyklotrasy číslo 6 na číslo 232 pojedeme podél Žatecké brány. Vedle ní se nachází Restaurace Merlot. Na výběr je z velkého množství jídel, zaujmou domácí gnocchi s kuřecím masem a grilovanou zeleninou nebo grilovaný flank steak s omáčkou ze zeleného pepře. Na jídelním lísku se nachází také celá řada bezmasých jídel, což jistě ocení vegetariáni. Vzhledem k tomu, že jsme na cyklovýletu, jistě si vybereme z široké nabídky nealkoholických nápojů.

Po jídle sedneme zpět na kolo a pokračujeme ještě kousek ulicí Žatecká. Na první odbočce zahneme doprava do ulice Beneše z Loun. Dál jedeme po cyklotrase, která má označení 202 a 304. Pak už nás čeká cesta Poděbradovou ulicí až k vlakovému nádraží. Zde naše cyklistické putování končí. Sedneme na vlak a jedeme zpět do Žatce, kde tento výlet končí. Máme za sebou klidný 26 kilometrů dlouhý výlet, v rámci kterého jsme viděli několik kostelů i chmelnic. Zastavili jsme se v archeologickém skanzenu, projeli jsme centrum Loun, kde jste mi dali něco k jídlu v restauraci.

GPS souřadnice:

Start trasy – Žatecké nádraží: 50°20'10.9" s. š. 13°33'17.3" v. d.

Zámek Stekník 50°19'24.8" s. š. 13°37'25.2" v. d.

Archeologický skanzen Březno 50°21'34.5" s. š. 13°44'43.6" v. d.

Restaurace Merlot 50°21'25.7" s. š. 13°47'36.0" v. d.

Vlakové nádraží Louny 50°21'01.5" s. š. 13°47'46.4" v. d.