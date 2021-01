Torzo hradu Křečov můžete navštívit kdykoliv

KDY: Kdykoliv

KDE: Podbořansko

ZA KOLIK: Zdarma

Torzo nevelkého gotického hradu, ležící na vyvýšenině nad Doláneckým potokem, nedaleko od obce Podbořanský Rohozec. Zříceniny hradu Křečova se zachovaly nad obcí Rohovcem. Zbořeniště prozrazuje, že se jednalo o malý hrad, který stával na kruhovém návrší a na severní straně byl obklopen dvojitým hlubokým příkopem.

Reset je první letošní výstavou Galerie Benedikta Rejta

KDY: Do 18. dubna

KDE: Galerie Benedikta Rejta v Lounech

ZA KOLIK: Zdarma



Reset. Tak to je první výstavní projekt Galerie Benedikta Rejta v Lounech v tomto roce. Nese podtitul: prostor, světlo, barva a zvuk a symbolicky uzavře minulou a otevře novou kapitolu historie galerie. Prostorové, světelné a zvukové instalace výtvarníků a performerů například: Petra Nikla, Ondřeje Smeykala či Martina Janíček, jemně oživí prostory galerie, včetně dvou dosud skrytých, veřejnosti nikdy nepřístupných podzemních pater. Tříměsíční výtvarný happening Reset budou doprovázet přednášky, koncerty a besedy. Zahájení můžete sledovat ve čtvrtek od 18 hodin na facebookovém profilu galerie. Výstava potrvá od 21. ledna do 18. dubna a sledovat ji lze zatím pouze skrze facebookový profil galerie.

Vochlická rozhledna nedaleko Lubence má výšku 15 metrů

KDY: Kdykoliv

KDE: Lubenecko

ZA KOLIK: Zdarma



Vochlická rozhledna je ukrytá v lesíku na vrchu Vochlice poblíž turistické stezky. Rozhledna se nachází na vrchu Vochlice asi 6,5 kilometru jihovýchodně od Valče, mezi obcemi Mlýnce a Libyně. Má výšku asi 15 metrů. Rozhledna byla postavena v roce 1881 Klubem českých turistů, který se při její stavbě inspiroval červenými věžemi na erbu Lubence. K rozhledně můžete vyjít kdykoliv, samotná atrakce je momentálně kvůli vládním nařízením zavřená.

Tajemství ohně: Sourozence Thea a Connie rozdělí smrt

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: 239 korun



Wilbur Smith je autorem knihy Tajemství ohně. Sourozence Thea a Connie Courtneyovy rozdělí v dětství smrt rodičů. Theo, který chce utéct před svým svědomím, se přidá k Britům v boji proti francouzské a indické armádě a Connie odjíždí do Francie vypořádat se s vlastními démony. Oba ale záhy poznávají, že dali všanc vlastní životy. Knihu lze koupit na e-shopu za 239 korun.

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Městská knihovna Louny půjčuje bezkontaktně

Městská knihovna Louny je tu pro Louňany i přespolní. Nedávno totiž odstartovalo bezkontaktní půjčování knih. „Co můžeme nabídnout? Rozvoz knih za dveře, bezpečně, bezkontaktně. Ideálně po telefonické objednávce doručíme všechny dokumenty z knihovny- knihy, filmy, CD, mluvené slovo, časopisy, noviny,“ řekl ředitelka lounské knihovny Dagmar Kučerová. Objednat knihu lze na telefonním čísle 734521905.