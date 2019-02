700 let Holedeče

Sedm set let od první písemné zmínky si 6. července připomenou v Holedeči na Žatecku. Chystají tam velké oslavy. Na fotbalovém hřišti vystoupí například Maxim Turbulenc, česká folková skupina Neřež a populární zpěvačka Olga Lounová. V kulturním domě proběhne také výstava o historii obce. Připraven je i další bohatý program.

Program slavností v Holedeči:

14:30-14:40 Zahájení – celým programem vás bude provázet Aleš Lehký

14:40-15:00 Česká beseda – vystoupení místního souboru

15:00-16:00 Dechovka Baraňajka

16:00-16:20 The Rebel Pipers – první kompletní skotský dudácký band v České republice

16:20-17:00 Maxim Turbulenc – česká popová hudební skupina z Klánovic

17:00-17:20 The Rebel Pipers

17:20-18:00 Neřež – česká folková skupina

18:00-18:20 The Rebel Pipers

19:00-19:45 Olga Lounová – česká zpěvačka a skladatelka

20:00–01:00 Flash Dance – hudební skupina