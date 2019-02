Archeoskanzen Březno u Loun je muzeum v přírodě, nacházející se na významné archeologické lokalitě. Jsou zde k vidění repliky staveb a obydlí období neolitu, doby železné, stěhování národů a období raně slovanského, postavené na základě místních nálezů, doplněné o zahrádky, vybavení..probíhají zde archeologické experimenty, návštěvníci mají možnost vyzkoušet si různé pravěké aktivity.

Výzkum pod vedením docentky Ivany Pleinerové začal v roce 1954 jako menší záchranná akce, kdy při sesuvech půdy u břehu Ohře docházelo k poškozování pravěkých hrobů a dalších objektů. Práce původně zaměřené na období starší doby bronzové se od roku 1961 ozšířily ve velký systematický výzkum zaměřený především na dobu stěhování národů a období slovanské. Velkoplošné odkryvy byly prováděny do r. 1973, dále pak až do 80. let byly dále odkrývány menší plochy a prováděny sondáže.



Výzkumem bylo zachycené téměř nepřetržité osídlení této lokality v rozmezí od 5 000 př.n.l do 10. stol.n.l.

LEDEN-ÚNOR zavřeno - v případě zájmu je návštěva skanzenu možná po předchozí domluvě



BŘEZEN-DUBEN úterý-neděle 9-16

KVĚTEN-ZÁŘÍ úterý - neděle 9-17

ŘÍJEN-PROSINEC úterý - neděle 9-16



25. 12. - zavřeno



KAŽDÉ PONDĚLÍ JE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZAVŘENO

VŽDY PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI JE VSTUP ZDARMA



Pokud není uvedeno jinak, je při víkendových akcích otevřeno podle začátku akce - obvykle od 10hod.