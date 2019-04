B. Smetana - Libuše - Open Air Opera

Velkolepý a unikátní scénický počin pod širým nebem se špičkovým pěveckým obsazením v podání souboru a orchestru Severočeského divadla Ústí nad Labem. Libuše není jen vrcholnou slavnostní operou, nýbrž představuje také významný symbol české národní kultury. Bedřich Smetana dokončil tuto operu v roce 1872, na jevišti však zazněla až o devět let později při prvním otevření Národního divadla. Toto dílo je určeno především pro slavnostní příležitosti a i dnes je v Národním divadle uváděno pouze ve významné dny a o státních svátcích. Smetana v něm mistrovsky zpracoval mytický příběh o bájné české kněžně a sporu dvou bratří, ústící v akt smíření a obraz věštby radostné budoucnosti českého národa. Libuše je nerozlučně spjata s moderními českými dějinami i dějinami nejen Národního divadla, kde mnohokrát v minulosti zazněla jako dílo zcela mimořádné svým humanistickým a společenským poselstvím. V hlavní roli Libuše se představí slavná česká sopranistka světového renomé Eva Urbanová. Délka představení: 2 hodiny 40 minut. Opera je nastudována v češtině. Cílem akce je představit operu v její plné monumentalitě, oslovit příznivce opery i nové návštěvníky, kteří preferují neformální prostředí, a nabídnout nevšední a mimořádný zážitek v přírodním amfiteátru. Žatecké divadlo by rádo do budoucna vytvořilo tradici operních produkcí pod širým nebem. Vstupenky je možné zakoupit osobně od 10. prosince v pokladně Městského divadla, Dvořákova 27, Žatec. Lze je též rezervovat na tel. 415 710 519, nebo mailem na hannaz@centrum.cz Vstupenky lze zakoupit ve dvou cenových kategoriích, pro spodní a horní část amfiteátru.