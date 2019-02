Bohumil Klepl: Vysavač

Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, autor hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější české one man show Caveman, představuje výjimečný komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí.Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější.

Vstupné 500,- / 450,- / 400,-