Dobrovolní hasiči v Cítolibech u Loun budou v sobotu 16. června slavit. Připomenou si kulaté výročí od založení svého sboru – 140 let. Program oslav začíná ve 13 hodin v centru obce a probíhat má až do večera. Chybět nebudou různé ukázky, hasiči předvedou svou techniku. Od 14 do 17 hodin bude na faře probíhat výstava fotografií sboru.