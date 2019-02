Divadlo: Jak se čerti ženili

Muzikálová pohádka. Za devatero horami... devatero řekami, v jednom malém království žije ten nejlínější princ jakého si dokážete jen představit, princ Vendelín. A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta Kordula Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala, až se z něj stalo to nejchudší království na celém světě. Pomoci mu může už jen princezna Adélka, která se rozhodla vdát se za prince svých snů, a proto se ho vydává hledat do světa. Princova teta Kordula ve své lakotě a hamižnosti touží se stát královnou, ať to stojí, co to stojí a chce vládnout světu, proto uzavře smlouvu s peklem. Ovšem nepočítá s tím, že čistá lidská duše je velká vzácnost a láska že je silnější než všechno zlo na světě... Vstupné: 120,- Kč