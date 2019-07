Do Postoloprt opět zavítá Kinematograf bratří Čadíků. Pod širým nebem bude po čtyři večery postupně promítat české filmy Čertí brko, Hastrman, Chata na prodej a Po čem muži touží, výtěžek ze vstupného půjde na charitu. V Postoloprtech je v plánu promítání v zámecké zahradě od 22. do 25. července, před nimi zahraje skupina A Bag of Potatoes.