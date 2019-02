Džbánsko: krajinou keltů a chmele

Vydejte se neobjevenou krajinou záhadných menhirů, pradávných zkamenělin, krásných výhledů a tekutého zlata.

Co vás čeká:

- na kultovních místech se dotknete keltské historie a tradic

- dozvíte se, proč není radno přiblížit se k menhiru přímou cestou a jak vypadá obrovský kamenný kalendář opředený spoustou nezodpovězených otázek

- navštívíte prastarý židovský hřbitov a poslechnete si zajímavé vyprávění o židovských zvycích

- podíváte se na evropsky jedinečnou lokalitu se zkamenělými pozůstatky života, kde si najdete třeba 20 miliónů let starého šneka

- budete unešeni dalekými výhledy do měnící se krajiny Českého středohoří, Krušných hor a Doupova

- zavítáte do dvou měst s chmelařskou tradicí a navštívíte chrám chmele a piva, kde ochutnáte pár vzorků