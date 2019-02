Férová snídaně v Žatci

Pátý ročník happeningu na podporu Fair trade, systému férového obchodování se zemědělci z rozvojových zemí, proběhne tradičně v Klášterní zahradě! V případě deště jsou v zahradě k dispozici přístřešky.

Co s sebou?

Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu. Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře.

Deka, hrníček, talíře, ubrousky, nože a lžičky by ve vašem košíku rovněž neměly chybět. K dispozici budou stoly pro umístění pokrmů.

A hlavně pozvěte všechny přátele, známé a rodinu! Dobrá parta je základ každého pikniku.

Na společné férové posnídání zvou a těší se Tereza, spolek Budík a Chrám chmele a piva.