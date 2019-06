Milovníci dobrého jídla a pití si do kalendáře mohou zapsat datum 15. června. Do Loun totiž dorazí Food festival, akce se bude konat na Mírovém náměstí od 10 do 20 hodin. „Přijďte ochutnat ty největší dobroty z různých koutů světa. Těšit se můžete na mix chutí americké, mexické, asijské, české či středomořské kuchyně,“ zvou pořadatelé. Nabídku doplní také víno, pivo z menších pivovarů či domácí cider. K ochutnání bude také výběrová káva.