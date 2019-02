Hospoda Na mýtince

Vrchlického divadlo v Lounech uvádí nejznámější úryvek z nejméně známé operety, kterou rozkradl Lehár, Strauss a Nedbal.

Vstupné 590 Kč

Účinkují: Divadlo Járy Cimrmana – Z. Svěrák, M. Čepelka, P. Brukner/P. Reidinger, V. Kotek/R. Bárta

Vlastní děj operety se odehrává v hospodě Na mýtince, která je umístěna na odlehlém místě v lesích (původní majitel si nepřál, aby mu tam chodili lidi). Do hospody postupně dorazí Hrabě Ferdinand von Zeppelin, jemuž náhodný výstřel zničí vzducholoď, a uprchlý vězeň Kulhánek. Oba se zamilují do (fiktivní) vnučky hostinského Růženky (ta v operetě nevystupuje a vlastně ani neexistuje), Kulhánek proto vyzve hraběte na souboj. Hrabě chce před soubojem zaplatit hostinskému pytlem cyklistických zvonků, čímž se prozradí, že je ve skutečnosti pašerák Miklos Göcs, kvůli kterému strávil Kulhánek nespravedlivě 20 let ve vězení. Děj vrcholí ve chvíli, kdy se z figuríny nehnutě sedící u jednoho ze stolů již 20 let, vyklube policejní inspektor Trachta, který Miklose Göcse zatýká (to byl ostatně důvod, proč na tomto opuštěném místě tak dlouho seděl). Pan Kulhánek se stává v hospodě Na mýtince stálým hostem.