Hradozámecká noc na zámku Stekník

Zámek Stekník se také letos zapojí do Hradozámecké noci, a to netradičními večerními a nočními hranými prohlídkami v zámeckých interiérech. Salony zámku budou rozsvíceny historickými lustry a lampami. Průvodci oblečení v historických kostýmech, představujících jednotlivé majitele panství, vás provedou minulostí památky. Těšit se můžete i na taneční vystoupení zakomponované do prohlídek. Začátky jednotlivých prohlídek v 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 a 22.00 hodin. Doporučujeme rezervaci na steknik@npu.cz nebo 723 086 011.