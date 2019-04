Via musica ad beatum z.s. a Tanja Classic, s.r.o. pořádáno ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hl. města Prahy, ZUŠ pořádá VII. ročníkMezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pod záštitou Václava Hudečka. Vystoupí laureáti soutěže I. kategorie (8 let) až V. kategorie (16 let). Dobrovolné vstupné bude použito na opravu mobiliáře kostela sv. Bartoloměje.