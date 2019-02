Jablečný den - Zámek Krásný Dvůr

Popis:Návštěvníci se mohou těšit na jarmark na zámeckém nádvoří a mnoho hudebních a divadelních představení. Vystoupí kapely Kůzle Husou, Lakuna či Epydemye, zahrají žáci ZUŠ Podbořany. Tancem den zpestří žáci ZUŠ Žatec. V zámecké zahradě jsou pro děti připravena divadelní představení souborů Buchty a loutky a Divadla V boudě. Příchozí mohou také vidět slackshow či vystoupení sokolníka Pavla.

Nebudou chybět ani tradiční soutěže o nejlepší jablečný produkt a jablečný štrůdl.

Klasické prohlídky zámeckých interiérů doplní dětské prohlídky s komtesou Marií Gabrielou.

Programem provází Jana Epikaridis.

Akce proběhne od 10:00 do 17:00 hodin.

Vstupné na nádvoří 80 Kč, děti od 6 do 15 let 60 Kč, děti do 6 let zdarma.