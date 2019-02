Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do Křížovy vily na výstavu fotografií Jana Růžičky – snímky krajiny z let 1900 – 1937. Zahájení proběhne ve čtvrtek 9. srpna 2018 od 17 hodin za účasti potomků J. Růžičky. Výstava přiblíží díla znovuobjeveného regionálního fotografa. Výstava potrvá do 27. října.