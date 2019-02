Drama / Životopisný / Historický. Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Film Česko / Slovensko. Délka filmu 124 min.

Nevhodný do 12 let

Vstupné 70.- Kč