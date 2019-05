Výstava Klekání zvoníme, Jidáše honíme ukáže nové přírůstky kraslic ve sbírce RM Žatec, do které přibylo za loňský rok více než sto nových kraslic od různých maléreček z celé ČR. Výstava ukáže také, kdy se Velikonoce slaví, co dělali naši předci o postních nedělích, co je popeleční středa, pašijový týden a představí techniky zdobení kraslic, jež nejsou etnograficky čisté, ale přesto velice zajímavé, např. madeirované, zdobené korálky, polepované bavlnkami, papírem aj.