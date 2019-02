Známá hudební skupina zavítá do Postoloprt! Dopoledne zahraje výchovný koncert pro žáky našich škol, večer pak velký bluegrassový koncert pro všechny příznivce dobré muziky. Vstupné dopoledne 40 Kč (ped. dozor zdarma), večer 80 Kč (důchodci, děti a mládež do 18 let, ZTP 40 Kč). První vystoupení se uskuteční 22. listopadu od 10 hodin, druhé v 18 hodin v postoloprtském kině.