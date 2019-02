Loučení s létem a Svatováclavský jarmark

Sobota 9. září bude v Blšanech u Podbořan plná zábavy. Nebude chybět sport, hudební vystoupení ani prezentace spolků. Hlavní část programu odstartuje ve 12.50 hodin na místním náměstí. Ještě předtím, od 9 hodin, je připraven turnaj v nohejbale pod taktovkou bratrů Ležáků. Celý den budou k dispozici lunaparkové atrakce, prodejní jarmark s ukázkami tradičních řemesel, koně M&P Ranch Vízkovi.

Program:



12.50 h - Slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků nohejbalu

13.00 h - Filip a Jakub Rychtárkovi - hudební produkce

13.30 h - Kryrské mažoretky

13.45 h - Dechová hudba Bereš

14.50 h - Power of dance Podbořany

15.15 - 16.00 h - Divadlo Piškot - divadelní vystoupení pro děti

16.10 - 17.10 h - Michal Šindelář (ex. Katapult)

17.15 h - Recese

17.30 - 18.30 h - Voxel

19.00 h - večerní zábava s kapelou Promile Most