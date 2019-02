LounFest vol. II

První zahřívací LounFest za námi, pokračování druhého vydání před námi! Zatím to byl jen střípek toho co pro vás chystáme! Zapište si datum 12.1.2019! Profi sound system (oproti vydáni I ještě posílen) Bar s alko/nealko Soutěže a párty až do ranních hodin DJs ★KDY★ Sobota 12.1.2019 ★KDE★ Kulturní dům Dobroměřice ★DJs★ TBA ★VSTUP (16+ s platným OP)★ 80 CZK ★DOPRAVA K NÁM★ Pokud chcete zajistit odvoz a přívoz, ať už z okolí Loun, tak i z okolí Žatce, Chomutova, Mostu apod., volejte na telefonní číslo 777 974 452 Loun Fest podporuje The ONE Festival! The One Festival https://www.facebook.com/festivalTHEONE Ranoss Production https://www.facebook.com/RaNossProduction